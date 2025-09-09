Aniversario del primer año de la alianza entre la promotora/inmobiliaria Don Piso Centro y Gestión de suelo Guipúzcoa

Martes, 9 de septiembre 2025, 06:32 Compartir

Celebración del primer aniversario de la alianza de la promotora/inmobiliaria Don Piso Centro, ubicada en la calle Bergara, 20 de Donostia, próximamente con el nombre 'LIVING', de la mano de Xusana Cachafeiro, y la empresa Gestión de suelo Guipúzcoa, en manos de Izaskun Zabaleta, en el Hotel de Londres y de Inglaterra.

El evento se celebró en el Hotel Londres de San Sebastián con la asistencia de una nutrida representación del sector inmobiliario.

De izquierda a derecha: Óscar Zabaleta y Silvia Alba (administración de fincas Etxezabal), Jonatan García (gerente propietario de Grúas 2002), Izaskun Zabaleta, Joxean Zamarreño (letrado), Ilaski Etxeberria (Don Piso Centro), Maite Zabalondo (Don Piso Centro), Xusana Cachafeiro (Don Piso Centro), Xabier Mebiburu (promotora) y Mikel García (constructora Decobas S.L.) De izquierda a derecha: Johnny Laplace, Justin Bodiya, Fernando Martín, Cristina Martins, Izaskun Zabaleta, Xusana Cachafeiro, Laura Insausti, Luna Veronese, Mikel García y Teresa Otegui. Esta última persona es la encargada de lanzamiento de promociones de viviendas en redes sociales, próximamente en 'Living'. De izquierda a derecha: Asier Lanceta (jurídico de promotora/constructora Sukia), Izaskun Zabaleta, Imanol Carril (promotora/constructora Sukia), Ignacio Galarraga (letrado urbanista) y José Antonio Barrenechea (estudio arquitectura 'Arkilan'). De izquierda a derecha: Aitor Bilbao (promotora Antton Bilbao), Izaskun Zabaleta, Xusana Cachafeiro y Jon Romero (arquitecto). 1 /

Ambas firmas organizadoras quisieron dar un pequeño homenaje a quienes les han acompañado en el camino.

Al evento fueron invitados representantes de diversas promotoras/constructoras, así como letrados y arquitectos con el objetivo de agradecerles la fidelidad, primando la perseverancia, la constancia, la firmeza y la determinación de quienes cuentan con los mejores equipos en calidad humana para conseguir las metas propuestas.

El tándem entre Promotora/inmobiliaria Don Piso Centro y Gestión de suelo Guipúzcoa nace de una preciada amistad, dando un paso mas allá ensamblándose de manera definitiva y oficialmente hace un año habiendo logrado sus objetivos y resultados óptimos, dando lugar a esta celebración.