Aniversario del primer año de la alianza entre la promotora/inmobiliaria Don Piso Centro y Gestión de suelo Guipúzcoa
Martes, 9 de septiembre 2025, 06:32
Celebración del primer aniversario de la alianza de la promotora/inmobiliaria Don Piso Centro, ubicada en la calle Bergara, 20 de Donostia, próximamente con el nombre 'LIVING', de la mano de Xusana Cachafeiro, y la empresa Gestión de suelo Guipúzcoa, en manos de Izaskun Zabaleta, en el Hotel de Londres y de Inglaterra.
El evento se celebró en el Hotel Londres de San Sebastián con la asistencia de una nutrida representación del sector inmobiliario.
Ambas firmas organizadoras quisieron dar un pequeño homenaje a quienes les han acompañado en el camino.
Al evento fueron invitados representantes de diversas promotoras/constructoras, así como letrados y arquitectos con el objetivo de agradecerles la fidelidad, primando la perseverancia, la constancia, la firmeza y la determinación de quienes cuentan con los mejores equipos en calidad humana para conseguir las metas propuestas.
El tándem entre Promotora/inmobiliaria Don Piso Centro y Gestión de suelo Guipúzcoa nace de una preciada amistad, dando un paso mas allá ensamblándose de manera definitiva y oficialmente hace un año habiendo logrado sus objetivos y resultados óptimos, dando lugar a esta celebración.
