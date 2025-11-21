Mikel Encinas Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cristina Etxeandia (coordinadora del Área de Digitalización e Innovación Tecno-Pedagógica del Berritzegune Nagusia) fue la encargada de moderar la mesa redonda que cerró la jornada de STARTinnova Day. Marina Aranzabal, Carlos Magro, Jordi Bernabéu y Jaione Bikuña volvieron a salir al estrado para dejar las últimas reflexiones. Probablemente, la que aunó la opinión de los cuatro contertulios fue la que lanzó Magro y habla de «abordar el desafío desde una mirada educativa». Bernabéu añadió que «no se puede dar respuesta a esto con un argumento digital» e hizo hincapié en que nada puede ser asimilado como un todo o nada. «Puede haber espacios 'detox' y espacios digitales en la misma escuela».

Las docentes fueron preguntadas sobre si la cuestión digital estaba generando algún tipo de problema de convivencia y Marina Aranzabal explicó que para ellos no es una cuestión que tenga tanto que ver con lo digital o lo analógico: «Nosotros trabajamos la convivencia no solo por el uso de la tecnología, sino en general. No insultar o no acosar va más allá de las redes sociales», dijo Marina Aranzabal.

Jaione Bikuña, por su parte, puso el acento en la necesidad de «educar en hábitos saludables, críticos y reflexivos y para eso hay que educar con las familias». Y es que muchos de los problemas de convivencia en redes sociales se dan fuera del ámbito escolar, durante los fines de semana.