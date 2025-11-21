Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marina Aranzabal, Carlos Magro, Begoña Pedrosa, Cristina Etxeandia, Jordi Bernabéu y Jaione Bikuña posan en DV Gunea.

Marina Aranzabal, Carlos Magro, Begoña Pedrosa, Cristina Etxeandia, Jordi Bernabéu y Jaione Bikuña posan en DV Gunea. UNCITI

La importancia de formar en el ámbito digital para que las pantallas se conviertan en aliadas

La jornada STARTinnova Day muestra a través de las ponencias que es más importante regular que prohibir el uso de pantallas en los niños

Mikel Encinas

Mikel Encinas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Es, probablemente, miedo a lo desconocido. Porque los padres de hoy no nos enfrentamos como niños a un mundo digital y conectado como el que hoy viven nuestros hijos. Y ante esa incertidumbre la opción de muchos, padres y docentes, es la de prohibir. Ayer, en una nueva edición de STARTinnova Day, se abordó la cuestión de la convivencia de la tecnología, de las pantallas, en definitiva, con los niños y los jóvenes en las aulas y fuera de ellas.

Organizada por EL DIARIO VASCO y patrocinada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco (con la colaboración de EHU y Tknika), esta nueva edición de STARTinnova Day volvió a reunir a docentes llegados desde diversos centros en la tribuna de DV Gunea para escuchar a los expertos. Todo arrancó con dos ponencias: Carlos Magro (presidente de la Asociación Educación Abierta) y Jordi Bernabéu (psicólogo de la Fundació Althaia) coincidieron en trasladar que es mucho más importante educar, acompañar y regular que prohibir a la hora de encontrar ese equilibrio y esa manera de que el mundo digital no sea una amenaza sino una oportunidad para los escolares y estudiantes.

Tal y como expuso Carlos Magro, a día de hoy no existe «evidencia científica que nos permita hacer afirmaciones sobre el efecto negativo de los dispositivos móviles, pero tampoco nos permite decir que sea inocuo. Por tanto, tenemos que evitar alarmismos, pero está bien mostrar cierta preocupación».

El madrileño expuso que «la prohibición de las pantallas da resultados conflictivos y en algunos casos muestra ciertas mejoras, pero en otros, una nula mejoría o incluso una desventaja académica». Por eso, ahondó en la importancia de «educar y proteger a los jóvenes en los desarrollos de nuevas tecnologías».

Magro habló de que con los teléfonos móviles, las redes sociales y las pantallas, estamos cayendo en el denominado 'ciclo del pánico moral': «Sale una nueva tecnología y genera pánico en algunos y admiración en otros, pero luego llega una nueva y acaba con los miedos de la anterior».

A nivel educativo, esta cuestión está ahora en el foco, pero recalca Magro que «este interés en los dispositivos móviles saca el interés de otros asuntos más importantes como el abandono escolar temprano, el fracaso, la falta de inversión, la segregación o la escasez de docentes». Y entiende también el experto que «la prohibición nos ubica en un marco de no responsabilidad e inacción. Parece que si prohibimos los móviles no nos tenemos que preocupar por los otros problemas educativos».

Por tanto, su conclusión es que hay que incorporar los medios digitales y «desarrollar infraestructuras y plataformas tecnológicas públicas o abiertas e introducir regulaciones democráticas en Internet, porque prohibir ni protege ni educa».

Bernabéu, como no podía ser de otra manera, abordó la cuestión psicológica del tema y a modo de contexto quiso explicar, en primer lugar, cómo en los últimos años «se ha invertido la tendencia y lo que antes eran preocupaciones por drogas ahora lo son por los dispositivos móviles, Internet y los videojuegos».

No obstante, él también huye de culpar al mundo digital de la innegable aparición de un problema en la psicología juvenil: «El móvil para mí no tiene demasiadas posibilidades pedagógicas, pero de ahí a prohibirlo y situarlo en el centro de los problemas de los niños y los adolescentes...», expuso.

A partir de esa premisa, también invitó a los asistentes a reflexionar sobre las patologías psicológicas existentes y su relación con el uso de los dispositivos: «¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Internet es un problema o las personas que tenemos un problema utilizamos Internet como refugio». Según los estudios que expuso en DV Gunea, «la evidencia nos dice que la tecnología probablemente sea una condición necesaria para entender algunos problemas, pero no suficiente».

A su juicio, para determinar la existencia de un problema no hay que mirar tanto la cantidad -en este caso de uso de las redes-, sino el impacto que genera en esa persona. Y remató concluyendo que en muchos casos «los chavales que transicionan hacia un problema de adicción en las redes, ya tenían problemas antes».

