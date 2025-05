Las víctimas de la dana logran el compromiso de Von der Leyen de visitar la zona cero: «Hemos sentido empatía y escucha»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, visitará la zona cero cuando lleguen los fondos europeos. Es uno de los compromisos que ... las asociaciones de víctimas de la dana han arrancado de las instituciones europeas este martes, cuando se han reunido con la también dirigente del Partido Popular Europeo (PPE) en una ronda de encuentros celebrada en Bruselas y que continuará este miércoles. Además, se han entrevistado con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que pertenece al PPE y que se ha comprometido a enviar una carta al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que le pedirá que se reúna con las entidades.

Tres asociaciones han viajado a Bruselas: la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, la Asociación Víctimas Mortales 29 de Octubre y la Asociación de Damnificados Horta Sud-Valencia. Las tres han salido muy satisfechas de las reuniones («le hemos tenido que decir a Von der Leyen que teníamos otro encuentro después, porque decía que ella no tenía prisa», ha explicado Rosa Álvarez de la segunda de estas entidades). «Nos habían dicho que era una mujer fría pero nada más lejos: ha sido empática», ha comentado Álvarez. «Nuestra voz ha sido censurada en instituciones valencianas, pero aquí se ha escuchado», ha comentado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024.

Von der Leyen se ha comprometido a visitar Valencia cuando lleguen los fondos europeos. Según ha comentado Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud-Valencia, se han desbloqueado 73 millones para bonos de agricultores, dos fondos de solidaridad que se van a desbloquear y se va a hacer un pago de 100 millones para España. «Nos ha remarcado, porque se lo hemos pedido, que esos fondos no van a ser sin contrapartidas. Habrá seguimiento exhaustivo del uso que se va hacer en esos fondos», ha indicado. Metsola también ha mostrado su predisposición a acudir. Ambas estuvieron en Valencia a finales de abril durante la convención del Partido Popular Europeo. «Nos ha dicho que estaba atrapada por la agenda», ha comentado Lesaec.

Lesaec, por su parte, ha aprovechado el viaje a Bruselas para insistir en cuestiones como los ascensores, los garajes o las escuelas que aún no se han reconstruido. «Necesitamos que trabajen con los ascensores, hay entre 5.000 y 6.000 ascensores que no funcionan. Son miles de familias que llevan meses sin poder subir la compra. Centenares de garajes que no están habilitados, escuelas derruidas que no han vuelto a reconstruirse... Tenemos gente que tiene problemas en cuanto a sentirse seguros porque el estado del barranco del Poyo y de la Saleta ahora no están en condiciones de desaguar», ha asegurado.

Siempre según las víctimas, Von der Leyen ha cargado contra el negacionismo del cambio climático. «Ha dicho que es inaceptable que haya gobiernos donde todavía sean escépticos. No ha querido entrar en dónde», ha dicho Álvarez de forma elocuente. Gradolí ha añadido que por parte de Europa «hay un firme compromiso por una reconstrucción verde y sostenible para mitigar posibles episodios climáticos que puedan ser adversos en el territorio valenciano». «Nos ha comentado que lo que ha pasado en Valencia es un episodio para aprender en toda Europa y se estudien y se revisen los sistemas de emergencia», ha dicho Gradolí.

«Empatía y escucha»

Las entidades también han llevado su enfado con las instituciones valencianas a Bruselas. «Hemos sentido empatía y escucha, lo que todavía no habíamos sentido en Valencia», ha comentado Gradolí. «Ayer comentábamos que igual ahora empiezan a sonar teléfonos y nos llama gente que hasta ahora no tenía nuestro número», ha deslizado Álvarez, que también ha indicado que si el jefe del Consell les convoca a una reunión, su entidad tendrá que pensar qué hace. «Convocaremos una asamblea, igual es tarde», ha dicho la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29 de Octubre: «Las últimas declaraciones de Mazón es que sólo nos queda hacer ruido y escraches. Imaginaos la diferencia entre que te atiendan con empatía y sin límite de tiempo y que te digan que sólo te queda hacer escraches».

Las reuniones continuarán esta tarde. A las 17 horas se reunirán con la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que era ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España durante la dana. El miércoles está prevista otra reunión con la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttö, y con el grupo parlamentario popular, todo parece indicar que a través de Esteban González Pons. «Nos podríamos haber renunido en Russafa mismo», ha ironizado Álvarez. «Nos han hecho trasladarnos 1.600 kilómetros para vernos con un valenciano. Según el talante que tengan así actuaremos nosotras. Nosotros no vamos a vetar a nadie», ha asegurado.