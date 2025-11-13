Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotos: Jordi Alemany | Vídeo: Pablo del Caño

Los vecinos de un piso incendiado en Vizcaya denuncian agresiones, robos y prostitución

Un hombre, que se ha precipitado por la ventana, se encuentra grave y otros tres han sido evacuados a hospitales

Laura González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:47

El incendio que este jueves se ha producido en una vivienda de la calle El Carmen de Baracaldo, en Vizcaya y que ha dejado un ... herido grave tras tirarse por la ventana y otros tres evacuados al hospital, no ha sorprendido a los vecinos de la zona. Los residentes del mismo edificio y de otros colindantes han asegurado a este diario que los incidentes en el piso calcinado por el fuego eran frecuentes y que «la Policía venía cada dos por tres». «Hace no mucho hubo un apuñalamiento entre ellos. Cualquier día la iban a liar. Se veía venir», ha manifestado Javier, un vecino que vive en el bloque de enfrente.

