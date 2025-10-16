Los bancos sin asiento ni respaldo que los vecinos de un pueblo vasco ansían que lleguen a sus calles Este mobiliario urbano en auge de popularidad ha sido la propuesta más votada en los presupuestos participativos del municipio

Los vecinos del municipio vizcaíno de Getxo aguardan ya la llegada a las calles de la localidad de los nuevos bancos sin asiento ni respaldo. Se trata del banco isquiático, un mobiliario urbano que ha ganado popularidad en los últimos años y que facilita el descando a las personas mayores y con dificultad para estar sentados y que ha sido la propuesta más votada en los presupuestos participativos de Getxo de 2026, con un presupuesto de 48.500 euros, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En la segunda fase de los presupuestos participativos han tomado parte 1.493 personas, 1.307 a través de los canales presenciales y 186 a través de la plataforma online Zeugaz, frente a las 1.052 del año pasado. Las aportaciones válidas han sido 1.417, por encima de las 991 del año pasado, y 76 votos han sido nulos.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha destacado que «la gran participación en esta edición demuestra el compromiso y la implicación de la ciudadanía con el futuro de Getxo». «Que más de 1.400 personas hayan tomado parte en el proceso, un 42% más que el año pasado, es una muestra clara de que cada vez somos más quienes queremos construir juntos nuestro municipio. Nos ayuda a hacer de Getxo un lugar todavía mejor», ha manifestado.

La alcaldesa ha destacado que el proyecto de presupuestos participativos sigue contando con un importante apoyo entre las mujeres en los canales presenciales de participación, los mayoritarios, con un 61,33%, y es respaldado por todos los grupos de edad: desde dos vecinas de 96 años hasta más de una treintena de jóvenes de 17/18 años.

Además de la colocación de bancos isquiáticos en paseos y parques, los presupuestos participativos de 2026 incluirán un programa cultural especial con actividades para la infancia (150.000 euros), un programa cultural y de actividades para la juventud elaborado de forma participativa (150.000 euros), la ampliación del cierre perimetral y mejora del campo de hockey de Fadura (154.000 euros), el balizado con información de distancia, y fauna y flora del Gobela (48.500 euros) y la renovación del parque Alango (195.000 euros).

En total estos proyectos suman un total de 746.000 euros y los 254.000 euros restantes hasta completar el millón de euros asignados a los presupuestos participativos se destinarán a mejorar la accesibilidad en el polideportivo de Andra Mari, una actuación valorada en 632.000 euros.

