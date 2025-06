Ni tocarlo ni olerlo: los dos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen melón

M. S. Lunes, 16 de junio 2025, 13:22 Comenta Compartir

Dulce, hidratante, apetitoso y fácil de comer, no por nada el melón es una de las frutas del verano por excelencia. Pero solo si se elige bien. Para ello «no hay que tocarlo ni olerlo, sino que se deben tener en cuenta dos detalles», asegura Clotilde Jacoulot, una reconocida frutera en Francia que revela que «el truco de tocar el melón no solo es inútil, sino también antihigiénico».

«Si no está maduro, el melón puede resultar muy insípido. Por el contrario, si está demasiado maduro, puede adquirir rápidamente un sabor a alcohol. Aunque no siempre es fácil acertar en el supermercado o en la frutería», destaca Jacoulot, quien explica que los consumidores no deben «tocar el melón en la frutería» porque podrían «pasar horas allí sin saber qué están intentando detectar, y no es agradable para los siguientes clientes».

Por eso, Clotilde sugiere sustituir este gesto por otros «mucho más rápidos y eficaces». Por ejemplo, «el melón tiene que ser denso», aconseja. Pero ¿cómo saber si una fruta es más densa que otra?. La mejor frutera de Francia indica que se puede hacer una prueba rápida para determinar qué melón es el más sustancioso.

Dos trucos para elegir el melón más dulce

«Al comparar dos melones del mismo tamaño, se debe elegir siempre el más pesado», aconseja la experta frutera. «Esto te dirá en un abrir y cerrar de ojos cuál es más denso y dulce», asegura antes de dar otro consejo que es «analizar el tallo».

«No hace falta pegar la nariz al melón para detectar un buen olor; un vistazo rápido basta para identificar los mejores trozos», recalca. «En lo segundo que hay que fijarse es en la piel agrietada alrededor del tallo. Esta grieta se produce cuando el melón está maduro. Lo que garantiza que esté dulce», finaliza la experta sobre los dos mejores indicadores para elegir un melón este verano.

