Testigos e imputados declaran desde mañana por el caso OPE de Osakidetza

Miles de aspirantes en la OPE de 2018 que se investiga. / Manu Cecilio Durante el martes y el miércoles testificarán diez personas, entre ellas la exdirectora general de Salud, y el jueves lo harán los tres jefes de servicio imputados IKER MARÍN Lunes, 27 mayo 2019, 06:28

El 30 de mayo de 2018 el cirujano José María de Egaña Barrenetxea, médico del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Donostia y miembro del tribunal de dicha especialidad médica en la OPE 2016-2017, remitió a la dirección de Osakidetza un escrito en el que exponía que «con todos sus años de experiencia, él no hubiera aprobado en ningún caso el primer examen» de su especialidad en dicha oposición. Fue el primer profesional de Osakidetza que levantó la voz y que mostró su extrañeza ante unos resultados que definió como «insólitos». Un año después, el caso OPE comenzará a dirimirse en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria. A partir de mañana, la magistrada Yolanda Varona iniciará la toma de declaración de los testigos e imputados en el proceso de instrucción judicial por las presuntas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo en, al menos, once especialidades médicas, como indicó la Fiscalía del País Vasco en su escrito de denuncia.

La jueza que investiga el caso OPE va a tomar declaraciones a los actores implicados en este escándalo a lo largo de los tres próximos días. Mañana y el miércoles testificarán diez personas. Lo harán en calidad de testigos. Entre ellos, los tres anestesistas del Hospital del Alto Deba de Arrasate que denunciaron los supuestos amaños ante la Fiscalía del País Vasco, dos responsables del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), dos componentes del tribunal de Cardiología y la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. El jueves 30 pasarán por el juzgado gasteiztarra los tres jefes de servicio que están imputados en este proceso. Entre las 10.00 y las 12.00 horas, será el turno de que José Luis Cabriada (Tribunal de Aparato Digestivo y responsable de la especialidad en el Hospital de Galdakao), María Reyes Vega (Tribunal de Angiología y jefa de Servicio del Hospital de Basurto) y César Augusto Valero (Anestesia y jefe de sección de la OSI Álava) se vean cara a cara con la magistrada y ofrezcan su testimonio.

Estos tres profesionales fueron señalados por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, por su papel en la elaboración de las pruebas y ser componentes de los tribunales de la OPE. Sobre ellos dice que «aparecen indicios de que han producido filtración del contenido de las pruebas y que en algunos casos permiten inferir la presunta autoría» de los hechos que se investigan. Estos tres imputados se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel como supuestos autores de un delito de revelación de secretos.

Citaciones Martes 28-Testigos 10.00 horas. Marta Macho (anestesista denunciante). 10.15. María Teresa Iruretagoiena (IVAP). 10.30. J. J. Urrejola (opositor). 10.45. Patxi Nicolau (ESK). 11.00. Fulgencio Aledo (IVAP). Miércoles 29-Testigos 10.00 y 10.15 horas. Ángel Antonio de Loma e Izaskun Obieta (tribunal Cardiología). 10.30 y 11.00. Manoel Martínez y Roberto Sánchez (anestesistas denunciantes). 10.45. María Jesús Múgica (exdirectora general de Osakidetza). Jueves 30-Imputados 10.00. José Luis Cabriada. Tribunal de Aparato Digestivo. Responsable de la especialidad en el Hospital de Galdakao. 11.00. Mª Reyes Vega. Tribunal de Angiología y jefa de Servicio del Hospital de Basurto. 12.00. C. Augusto Valero. Anestesia, jefe de sección OSI Álava. Sin fecha Juan Carlos Soto. Fue director de Rec. Humanos del Dpto. vasco de Salud hasta el pasado 7 de enero, fecha en la que dimitió del cargo. Xabier Balerdi. Segundo del departamento que dirigió Soto. Andoni Arcelay. Director de Asistencia Sanitaria.

Hay otras tres personas que también deberán verse las caras con la jueza Varona. Son Juan Carlos Soto, exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza; Xabier Balerdi, segundo de dicho departamento; y Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria. Los tres han sido citados a petición de la Fiscalía. Solo falta saber cuándo deberán acudir al juzgado y en calidad de qué deberán testificar, si como testigos o como imputados. Después de escuchar las declaraciones de las trece primeras personas que han de testificar a partir de mañana, la magistrada deberá decidir cuál es su papel en esta causa.

Un proceso en el que el Servicio Vasco de Salud no podrá personarse ni como parte afectada ni como acusación particular. Así lo ha decidido Yolanda Varona, quien considera que no está probada «la existencia de perjuicio alguno» para Osakidetza «por la comisión del delito denunciado».