Supermercado en alquiler en Casavieja, Ávila. Negocio Rural Ávila

El supermercado que se alquila por 700 euros al mes y que a los quince años pasa a ser tuyo

Cada vez más iniciativas buscan revitalizar municipios en riesgo de despoblación ofreciendo empleo o vivienda a sus futuros vecinos

J.M.

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:32

Comenta

Cada vez son más las personas que buscan en los pueblos el lugar donde establecer su hogar, una posibilidad que lograr materializarse gracias a las distintas iniciativas que buscan reactivar nucleos urbanos en riesgo de despoblación ofreciendo empleo y vivienda a sus futuros vecinos. El último caso, es el de Casavieja, municipio de la provincia de Ávila de algo más de mil quinientos habitantes que busca interesados para hacerse cargo de un supermercado del pueblo por setecientos euros al mes.

Una oportunidad laboral en una localidad situada en la sierra de Gredos, a noventa kilómetros de Ávila capital y a cientos quince kilómetros de Madrid, «ideal para personas que buscan emprender en el mundo rural, familias que desean cambiar de estilo de vida o inversores interesados en negocios con potencial de crecimiento».

«Se trata de un negocio consolidado y con buena reputación local, con un local equipado y listo para continuar la actividad y con una ubicación estratégica en el centro del pueblo. Además el propietario te apoyará en los comienzos», detalla el anuncio de alquiler del local comercial, que cuenta con una superficie de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, un sótano almacén de ciento setenta y cinco y viene equipado con cámaras, frigoríficos o estanterías.

Todo ello por un precio de setencientos euros al mes más IVA con la particularidad de que se trata de un contrato de quince años tras el que, una vez finalizado, los locales pasan a ser propiedad del arrendatario.

