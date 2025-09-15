El pueblo que pone en alquiler su bar por 1 euro al año: «La única condición es abrir los fines de semana» El municipio busca responsables para hacerse cargo del establecimiento hostelero

J.M. Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Alquilar un bar por un único euro al año. Esta es la propuesta con la que el Ayuntamiento de Coca de Alba, un municipio de Salamanca de apenas un centenar de habitantes, trata de encontrar responsables para el único establecimiento hostelero de la localidad.

El objetivo, según explica la alcaldesa, Dori Vicente Ciudad, es claro: «Los bares son centros de ocio, convivencia y lugares de encuentro», y mantenerlo abierto resulta esencial para la vida social del pueblo.

El local, de 200 metros cuadrados, ha sido reformado recientemente con apoyo de una subvención de la Diputación de Salamanca y cuenta con escenario para teatro, cocina amueblada, mobiliario, televisión y pantalla para proyecciones, además de accesibilidad para personas con movilidad reducida y calefacción. El único requisito que marca el consistorio es que abra, al menos, los fines de semana y que sus adjudicatarios se impliquen en la dinamización de la localidad.

El bar ya estuvo en funcionamiento hasta hace unos meses, gestionado por una familia argentina que se empadronó en Coca de Alba gracias a esta oportunidad, pero que finalmente tuvo que regresar a su país. Ahora, el consistorio de este pequeño municipio salmantino busca nuevos interesados. «Pedimos que sea gente que atraiga a más personas, que se empadronen y que ofrezcan servicios no sólo para el pueblo, sino también para vecinos de localidades cercanas», señala Dori Vicente.

Coca de Alba no es un caso aislado. En distintos puntos de la provincia, los ayuntamientos optan por arrendamientos simbólicos para garantizar que los bares no desaparezcan. En Zorita de la Frontera, por ejemplo, el chiringuito municipal se alquila por poco más de 100 euros al año; en Cantaracillo, la renta es de 50 euros al mes con placas solares instaladas para abaratar la luz; y en Villaflores, el consistorio asume los gastos de agua y electricidad para facilitar la rentabilidad del negocio. En otros pueblos como Sepulcro Hilario o Alberguería de Argañán, incluso se llegó a ofrecer bar y vivienda a precios de saldo.

Todos los regidores coinciden en un mismo mensaje: el bar es el corazón del municipio. «Es un bien social, un punto de encuentro que crea actividad y mantiene viva la vida en los pueblos», resume Pedro Astudillo, alcalde de Zorita de la Frontera.