C. L. LEGAZPI. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

La fundación Lenbur informa que el bar-restaurante de Mirandaola vuelve a ponerse en alquiler después de varias etapas en funcionamiento por parte de distintos responsables tras las que lleva varios meses cerrado. «Su ubicación especial entre la naturaleza, el Museo del Hierro Vasco y la ferrería, donde acuden miles de visitantes, sobre todo durante la época invernal de Olentzero, lo convierten en un espacio ideal que esperamos poder volver a ver pronto prestando servicio», reseñan desde Lenbur.

Los interesados pueden enviar un correo a fundazioa@ lenbur.com o llamar al 943 73 18 95.