Una pelea entre bandas en Bilbao acaba con dos arrestados y un joven sin un dedo

Una pelea multitudinaria entre miembros de bandas en el exterior de una discoteca de Bolueta se saldó ayer con dos heridos por arma blanca que ... tuvieron que ser trasladados al hospital y dos personas detenidas por la Policía Municipal. Según fuentes consultadas por este periódico, un joven perdió parte de un dedo durante la refriega a la que se sumaron numerosas personas. Testigos hablan de una treintena de implicados, aunque no todos participaron con la misma agresividad en una pelea que se produjo poco después de las cinco y media de la madrugada.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Bilbao confirmaron que la pelea «multitudinaria» se produjo en la «salida de la discoteca Fever», situada en el polígono industrial de Santa Ana, en Bolueta, que ya ha sido escenario de graves incidentes y otras peleas tumultuarias.

De momento no se sabe con precisión cuál fue el motivo que originó la bronca. Lo que sí se sabe es que entre los implicados figuraban supuestos miembros de dos bandas juveniles. También se sabe que la discusión empezó a subir de tono y que pronto se unieron muchas personas. Algunas trataban de mediar para evitar que el conflicto fuese a más, pero otras no tardaron en pasar de los empujones a los golpes, como se puede observar en un vídeo adelantado por Radio Nervión.

Despliegue policial

Durante la pelea se utilizaron armas blancas. Uno de los jóvenes sufrió la amputación parcial de un dedo de la mano. Hasta la zona se desplazaron numerosos recursos de la Policía local y la Ertzaintza, que movilizó cuatro patrullas y una furgoneta de Brigada Móvil (la unidad antidisturbios). Las detenciones por delitos de lesiones las realizó la Guardia urbana. Uno de los arrestados fue uno de los jóvenes que tuvo que ser trasladado al hospital. También se realizaron varias identificaciones.

No es la primera vez que se producen graves altercados en el exterior de las discotecas que hay en Bolueta. En 2019 ya se registró una pelea multitudinaria a puñetazos y porrazos que acabó con dos adolescentes en el hospital. En 2022 la Ertzaintza realizó una redada en el local por los reiterados incidentes que se estaban produciendo en el entorno de la Fever en las últimas semanas.