Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de la discoteca donde se produjo de madrugada la riña tumultuaria Luis Ángel Gómez

Una pelea entre bandas en Bilbao acaba con dos arrestados y un joven sin un dedo

Dos chicos acabaron en el hospital después de una refriega en el exterior de la Fever en la que participaron unas 30 personas

David S. Olabarri

Bilbao

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Una pelea multitudinaria entre miembros de bandas en el exterior de una discoteca de Bolueta se saldó ayer con dos heridos por arma blanca que ... tuvieron que ser trasladados al hospital y dos personas detenidas por la Policía Municipal. Según fuentes consultadas por este periódico, un joven perdió parte de un dedo durante la refriega a la que se sumaron numerosas personas. Testigos hablan de una treintena de implicados, aunque no todos participaron con la misma agresividad en una pelea que se produjo poco después de las cinco y media de la madrugada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una pelea entre bandas en Bilbao acaba con dos arrestados y un joven sin un dedo

Una pelea entre bandas en Bilbao acaba con dos arrestados y un joven sin un dedo