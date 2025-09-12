Un investigado como autor de la quema de las puertas y de las pintadas en la entrada de San Miguel de Aralar El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona ha citado a un hombre en abril de 2026 por el incendio y los daños causados en el santuario

Estado en el que quedó la puerta del santuario de San Miguel de Aralar en octubre del pasado año.

G. González y C. Remírez Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Un hombre ha sido llamado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona como presunto autor del ataque a las puertas del santuario de San Miguel de Aralar. La investigación de la Policía Foral logró identificar mediante unas cámaras municipales a un hombre, vecino de Pamplona, al que investiga como autor del incendio y los daños en el edificio, según informa Diario de Navarra.

Los hechos ocurrieron en el acceso principal al santuario, la noche del viernes 25 al 26 de octubre del año pasado. Allí comenzó un fuego que causó importantes daños en la puerta (tuvo que ser retirada y ha sido sustituida por otra de madera) y donde aparecieron también unas pintadas con la estrella de David y la palabra «Jude», judío en alemán, al modo en que la escribían los nazis.

Líquido inflamable

Las propias cámaras de seguridad del recinto religioso grabaron en su momento cómo esa madrugada, en torno a las 2 de la madrugada, se producía una fuerte llamarada en el punto de acceso al templo, probablemente consecuencia del líquido inflamable extendido por las grietas de la puerta. En estas imágenes no llegaba a apreciarse la presencia de ninguna persona, ya que graban la llegada natural hasta el templo, las escaleras de piedra de acceso al santuario, pero el atacante llegó desde la parte trasera del edificio, desde el monte.

La Policía Foral inició una investigación por estos hechos, denunciados por el capellán y la Fundación Española de Abogados Cristianos. El pasado mes de abril, fue identificado el ahora investigado. El juzgado lo acaba de citar para abril de 2026.

Reparada por Albaola

Las nuevas puertas del Santuario fueron colocadas el pasado mes de junio después de que fueran reconstruidas de forma altruista por la factoría de Albaola de Pasaia. Estas piezas fueron además llevadas a través de un peregrinaje con bueyes que duró una semana para cubrir los 89 kilómetros que separan Pasaia de San Miguel de Aralar.

Temas

Investigación

Incendios

Pasaia