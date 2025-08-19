Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de la Gendarmería Nacional Francesa llevaron a cabo el pasado día 10 un operativo conjunto que ... ha permitido la incautación de 1.345 kilos de cocaína ocultos en un camión que pasó la muga por el peaje de la AP-8 en Biriatou y fue interceptado posteriormente en la A-63 a la altura de Burdeos, cuando se dirigía a un país centroeuropeo. El chófer, de 36 años y nacionalidad española, fue puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Burdeos (JIRS). Se trata de una de las mayores incautaciones de esta droga en Europa este año. Según ha podido saber este periódico su valor en el mercado negro sería de 40 millones de euros si el comprador es un gran distribuidor, y de 100 millones si el destino final fuera el 'menudeo' y sin cortar.

Según ha informado este martes el Instituto Armado en una nota el alijo fue descubierto en el marco de la colaboración internacional que llevan a cabo la Guardia Civil del País Vasco y la Sección de Investigación de la Gendarmería Nacional Francesa de Burdeos contra las organizaciones de crimen organizado transfronterizo. Ha señalado que el camión en el que fueron hallados 1.345 kilos de cocaína realizaba una ruta por carretera desde el sur de la península hasta un país centroeuropeo que todavía no se ha podido determinar.

A comienzos de verano, ambos cuerpos policiales iniciaron la investigación sobre este vehículo, que efectuaba trayectos sospechosos entre España y el norte de Europa. Al detectar un nuevo transporte y ante los fundados indicios de que el camión ocultaba droga en su interior, los investigadores decidieron interceptarlo en la autopista A-63, a su paso por Burdeos, encontrando la cocaína entre la mercancía. Aunque se valoró la posibilidad de permitir que el envío llegara hasta su punto de entrega, el riesgo elevado de pérdida de la sustancia incautada hizo necesario intervenir en el momento oportuno, ha destacado la Guardia Civil, que también ha remarcado que «la Península Ibérica continúa siendo uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa, desde donde se distribuye al resto del mercado europeo».