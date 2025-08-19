Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La droga incautada en el camión interceptado en Burdeos. Guardia Civil

Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

El vehículo fue interceptado por la Guardia Civil y la Gendarmeria francesa cuando circulaba por la A-63. La droga está valorada en hasta 100 millones de euros

A. Iparraguirre

Martes, 19 de agosto 2025, 11:04

Agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de la Gendarmería Nacional Francesa llevaron a cabo el pasado día 10 un operativo conjunto que ... ha permitido la incautación de 1.345 kilos de cocaína ocultos en un camión que pasó la muga por el peaje de la AP-8 en Biriatou y fue interceptado posteriormente en la A-63 a la altura de Burdeos, cuando se dirigía a un país centroeuropeo. El chófer, de 36 años y nacionalidad española, fue puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Burdeos (JIRS). Se trata de una de las mayores incautaciones de esta droga en Europa este año. Según ha podido saber este periódico su valor en el mercado negro sería de 40 millones de euros si el comprador es un gran distribuidor, y de 100 millones si el destino final fuera el 'menudeo' y sin cortar.

