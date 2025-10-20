Fallece una montañera navarra de 27 años en Panticosa Un familiar de Iranzu Ollo Martínez avisó este domingo de que no había regresado a casa y el GREIM halló su cuerpo sin vida en una ladera del pico ubicado en Panticosa

Lucas Domaica Lunes, 20 de octubre 2025, 12:15

Efectivos del GREIM de Panticosa localizaron este domingo por la tarde el cuerpo sin vida de Iranzu Ollo Martínez, tudelana de 27 años que se había desplazado el sábado hasta la región oscense para realizar una ruta por la zona acompañada de sus dos perros, según informa El Diario de Navarra.

Los servicios de emergencia recibieron este domingo sobre las 10.09 horas el aviso de un familiar de la fallecida alertando de que la joven no había regresado a su domicilio. De esta forma, el Centro Operativo de Servicios de Navarra trasladó la información y se activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 para sobrevolar la zona.

El vehículo de la joven estaba aparcado en Casa Piedra de Baños de Panticosa y a las 15.10 horas se localizaron los cuerpos sin vida de la joven y de uno de sus perros, que se habían precipitado en una zona abrupta de la ladera del pico de las Neveras (2.890 metros de altitud).

Con el fallecimiento de la joven tudelana son tres los navarros que han perdido la vida en la montaña en lo que va de 2025. El primero fue un pamplonés de 50 años en mayo en la cresta de Culfredas, también en el Pirineo oscense. El segundo fue un joven de 26 años vecino de la Rochapea y con raíces en Torrano, que perdió la vida tras precipitarse en la cresta del Pico Russell, en el Parque Nacional de Posets-Maladeta.