Subastan un traje de astronauta y una bandera de Neil Amstrong

Uno de los trajes de astronauta de Neil Amstrong en la misión del Apolo 11, en una imagen de archivo. / R. C. La puja incluye trozos del Apolo 11, metopas, insignias, monedas, parches militares y otros recuerdos de sus misiones espaciales

No guardó todo, pero casi. Miles de objetos acumulados al paso de los años por el primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, incluidos decenas de recuerdos de sus misiones espaciales, serán vendidos este jueves y viernes en una subastas, en Texas.

Nadie conocía realmente el tenor del tesoro amasado durante sus 82 años de vida por Neil Alden Armstrong, que entró en la historia al caminar en la Luna el 20 de julio de 1969. Ni siquiera sus hijos. Tras su muerte en 2012, descubrieron el tesoro, almacenado en su casa o en el hogar de su madre, la exmujer de Armstrong.

Hay objetos históricos, como banderas o medallas llevadas durante la famosa misión lunar Apolo 11, y también otros anecdóticos, como un sombrero de boy scout o una insignia del equipo de fútbol americano de su escuela secundaria. «Guardaba todo», ha dicho con una sonrisa Rick, su hijo mayor.

Hay con qué amueblar el Museo Armstrong, situado en Wapakoneta (Ohio), su ciudad natal, o el Museo del Aire y el Espacio de Washington. Pero considerando que muchos objetos ya fueron donados a estas instituciones, Rick y Mark prefirieron dispersar esta colección.

Más de 2.000 lotes serán vendidos en tres subastas sucesivas, jueves y viernes, y después en mayo y noviembre de 2019. La estrella de la subasta es una bandera de Estados Unidos llevada durante el viaje a la Luna, aunque no desplegada en ella, mayor que la mayoría de las banderas trasladadas al espacio (45 cm por 29 cm). Su precio es estimado en 75.000 dólares por Heritage Auctions, la casa de subastas que organiza la venta, que se llevará a cabo de manera paralela por internet.

«Guardó todo lo que voló en el Apolo 11», explica Mark, el segundo hijo de Neil Armstrong. «Había ordenado todo junto (...) Eso nos simplificó la tarea».

Rick y Mark ignoraban la existencia de muchos de estos recuerdos, porque su padre solo había expuesto una ínfima parte en su casa, quizás para no apabullarlos con sus hazañas. «Buscaba siempre relativizar las cosas, en particular con nosotros«, recuerda Rick. Nuestros padres »tuvieron mucho cuidado para que permaneciéramos como una familia normal, que no fuera afectada por todo eso«, explica.

Los dos hermanos prevén consagrar una parte de las ventas a la creación de una fundación, y hacer donaciones a organizaciones. Los objetos son importantes para ellos, pero están más apegados a los recuerdos que tienen de su padre. «Los valores y las lecciones que aprendimos de nuestros padres, eso es lo que tiene más valor para nosotros», ha asegurado Mark.