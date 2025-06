Santiago, el alumno con un 14 en Selectividad amante de la hostelería: «Mi madre casi se estampa con el coche cuando se enteró»

J.M. / AGENCIAS Viernes, 13 de junio 2025, 15:57 Comenta Compartir

Santiago Quemada, del Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón, es uno de los pocos alumnos de todo el Estado en lograr la máxima nota posible en Selectividad, ahora conocida como Evaluación para el Acceso a la Universidad (PAU), con un 14 sobre 14. Una calificación que en la Comunidad de Madrid tan solo han conseguido él y Marina Sánchez, del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, y que le abre un abanico total de posibilidades de cara a decidir qué grado universitario cursar el año que viene. No obstante, en su caso, no solo es la nota lo que lo distingue sino también su claridad de ideas y su sorprendente variedad de intereses.

«Estoy entre estudiar Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en la ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas) o Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica (Universidad Politécnica de Madrid)», cuenta Santiago en su conversación con Europa Press, aún con la emoción fresca de haber recibido la confirmación de su admisión. «Ambas me encantan. Me interesa muchísimo todo lo relacionado con las matemáticas y la innovación, también la IA», añade.

Pero Santiago no es el típico perfil 'de Ciencias' encerrado en ecuaciones, lenguaje binario o algoritmos. También disfruta de las humanidades, en especial de la Historia. «Este año he disfrutado muchísimo la asignatura de Historia de España. Me parece muy necesario conocer el siglo XX, sobre todo ahora que empezamos a votar. Hay que entender el pasado para tomar decisiones en el presente», reflexiona.

Acerca del nuevo modelo de Selectividad, recuerda que sí ha sido algo más competencial, algo que le ha parecido «muy bien». «En Matemáticas, el examen fue más competencial. Te hace pensar más, y eso está bien, aunque entiendo que a algunos les cueste. Y en Historia, con el nuevo modelo poscovid, nos ha tocado estudiar todo el temario. Me parece bien. Al final, ¿para qué estamos estudiando si no es para aprender de verdad?», reflexiona.

Santiago no cree en fórmulas mágicas para el éxito en este tipo de pruebas e insiste en su entrevista con Europa Press que lo importante es estudiar «de forma constante» durante todo el año. «No vale matarse en las últimas semanas. Hay que construir una base sólida desde el principio», asegura.

También confiesa que su fe ha sido un gran apoyo en esta fase de su vida. «Soy creyente y para mí rezar me ha ayudado a mantener la calma. Pero esto va de trabajo, no de milagros. Hay que currárselo», insiste. Cuando se le pregunta por rituales o amuletos mágicos en los exámenes, es muy claro: «Nada de eso. Ni bolis especiales ni supersticiones».

Después del subidón por la nota, la reacción de su entorno no se hizo esperar. «Mi madre casi se estampa con el coche cuando se enteró, estaba flipando. Me han escrito muchísimos amigos, no me da tiempo a contestar a todos», explica desde Asturias, donde está haciendo el Camino de Santiago con unos amigos. «Ahora toca desconectar un poco, luego me voy a Malta, Alicante y, en agosto, al jubileo en Roma a conocer al nuevo Papa», destaca.

Al margen de que el futuro académico parece tenerlo claro, con opciones tan ambiciosas como la Inteligencia Artificial o la ingeniería aeroespacial, el horizonte profesional de este alumno 'de 10' de Pozuelo de Alarcón tiene un giro inesperado. «Yo soy muy fan de la hostelería. Me encantan los hoteles, los restaurantes y el turismo. Me gusta viajar, conocer gente, ofrecer experiencias. Igual acabo ahí, no lo sé aún. Pero es un mundo que me apasiona», confiesa.

Porque si algo deja claro Santiago Quemada es que ser un alumno sobresaliente no implica seguir el camino marcado, sino tener la libertad de elegir un camino propio y que brillar, más allá de sacar buenas notas, es atreverse a imaginar un futuro propio, auténtico y lleno de oportunidades.