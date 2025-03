«La vivienda es un hándicap para que los MIR vengan al Hospital Donostia»

Muchas son las inquietudes de los estudiantes a la hora de elegir un centro u otro para completar su formación especializada. El análisis de la ... oferta de hospitales y unidades docentes abarca desde la elección de la propia especialidad hasta el número de guardias a realizar o la posibilidad o no de rotar. Pero desde hace uno años en la selección de Gipuzkoa como destino para los futuros médicos o enfermeras ha entrado en juego otra coyuntura, la vivienda. La carestía de los pisos supone ya «un problema» para que estos sanitarios realicen su residencia en el territorio. «La vivienda es un hándicap para la gente que viene de fuera», constata Begoña Azkarate, jefa de estudios del Hospital Donostia.

«Los residentes no cobran lo mismo en toda España y aquí no se paga mal, pero no es suficiente para hacer frente a una vivienda» Begoña Azkarate Jefa de estudios H. Donostia

El centro de la capital guipuzcoana celebró ayer por la mañana su tradicional jornada de puertas abiertas, un día donde los futuros especialistas –médicos, enfermeras, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, químicos...– pueden conocer de primera mano la organización docente del centro y conversar con otros estudiantes que ya están realizando su residencia en el hospital más grande del territorio. «Los temas que les interesan son varios. De entrada, suelen preguntar cuántas guardias se hacen por especialidad. Eso hoy en día les importa mucho. Luego también preguntan las rotaciones, si se pueden hacer o no rotaciones fuera de este hospital, bien a nivel nacional o internacional. Otro tema por el que se interesan es el idioma, porque este sistema de elección de clases es un sistema nacional. Preguntan a ver si hay problemas para poder formarse en castellano si no saben euskera. Y nosotros les hablamos de las facilidades que el servicio aporta y les puede dar para formarse en euskera», explica Azkarate.

Desde hace «un par de años» , confirma la jefa de estudios del centro, en estas jornadas sale a colación otro asunto entre los futuros residentes: dónde alojarse si vienen de fuera y tienen que trasladar su domicilio a Gipuzkoa. «Otra cosa que preguntan, quizá no tanto a los otros residentes, pero sí de manera generalizada es sobre la vivienda. Porque somos una ciudad cara (por San Sebastián) y eso para la gente que viene de fuera suele ser un problema por los precios que hay. Hay que tener en cuenta que a lo mejor tienen que compartir piso, buscar con quién... Y eso para nosotros aquí es un hándicap a la hora de elegir. Más incluso que el idioma», detalla.

Azkarate ahonda más en este asunto. «El año pasado fue la primera vez que me llamó más la atención porque vino alguien diciendo que conocía a gente que hubiese hecho aquí la especialidad, pero que al final se echó para atrás porque vivir aquí es muy caro. Hay gente que no viene aquí por eso», admite a pesar de que «aquí no se paga mal.Porque en toda España los residentes no cobran lo mismo, pero aún así no es lo suficiente como para pagar lo que cuesta la vivienda».

Remuneración insuficiente

Una problemática, agrega, que no solo afecta a los estudiantes que quieren hacer su residencia en San Sebastián y que se incrementa por la época en la que comienza su formación, entre finales de mayo y comienzos de junio; es decir, a las puertas del verano. «Es una época complicada.Además, de inicio tienes que cogerlo para cuatro o cinco años y es difícil encontrar un piso de alquiler. Y luego, los alrededores también se están poniendo a un precio interesante, no solo Donostia».

A pesar de ello, la jefa de estudios del HospitalDonostia confirma que «no tenemos problemas para que se llenen las plazas». Una oferta que este año asciende hasta los 84 puestos en el centro de la capital guipuzcoana y 124 en el total de Gipuzkoa. «Se llenan, y además la unidad docente de aquí al aula de medicina de la UPV/EHU suele tener muy buenos resultados», resalta.

«Estoy comparando opciones entre Pamplona y Donostia, aunque habrá que esperar a los resultados del MIR» Paola Díaz Estudiante de Pamplona

La jornada de puertas abiertas de ayer reunió a «alrededor de 170» estudiantes venidos de todas partes del Estado. «Gente de Madrid, de Sevilla, de Barcelona...». Entre ellos, también un nutrido grupo de alumnos de la facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. «Personalmente me gusta la especialidad de Endocrinología y Nutrición, pero aún no he decidido dónde. Estoy comparando opciones entre Pamplona y Donostia, aunque habrá que esperar a los resultados del MIR. He preguntado por las rotaciones y por el ambiente del servicio», confesaba la pamplonica Paola Díaz.

«Mi vocación es la de ser médico de familia; el trato con el paciente es mucho más cercano y un trabajo mucho más transversal» Mario Rubio Estudiante de Pamplona

Mario Rubio, también de la capital navarra, opta más por el centro de salud que el hospital. Su «vocación» es la de ser médico de familia.«A pesar de lo que se dice, creo que el ritmo de trabajo se asemeja más a lo que yo busco. Es también un trato mucho más cercano con el paciente y más transversal. Tampoco tengo decidido dónde hacer la residencia, pero será una decisión compartida con mi novia».