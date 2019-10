Estos son los alimentos que deberían desaparecer para siempre de tu dieta TAMARA IZQUIERDO Lunes, 21 octubre 2019, 06:55

Si has decidido cuidarte y llevar una dieta saludable y un estilo de vida acorde ya deberías haber desterrado algunos alimentos perjudiciales de tu cesta de la compra. Aunque son muchos los ultraprocesados que no deberías volver a tomar para cuidar tu salud y tu línea, toma nota de estos cinco alimentos poco saludables que no deberías volver a comer.

1

Bollería industrial

Son muy calóricos y no aportan casi fibra por lo que no son muy saciantes y vas a tener hambre al poco tiempo de comerte un bollo industrial. Sus azúcares son absorbidos rápidamente por la sangre elevando los niveles de glucosa y provocando picos de insulina que, además de hacerte engordar, no son nada saludables para el organismo.

2

Refrescos

Y sí, también hablamos de los llamados light y los cero azúcar porque si no están repletos de azúcar están cargados de endulzantes artificiales que poco bien le van a hacer a tu organismo. Entre sus ingredientes verás un montón de sustancias químicas, conservantes, aditivos etc, etc… Lo ideal es evitar para siempre los refrescos pero si estás muy enganchada, o acostumbrada, puedes ir reduciendo paulatinamente su ingesta y sustituirlos por zumos naturales (con moderación), agua con gas y limón, agua aromatizada (con pepino, jengibre, hierbabuena…), infusiones…

3

Chuches

Se ha relacionado el consumo de azúcar refinado con el riesgo de sufrir cáncer o de desarrollar diabetes tipo 2. Las chuches están elaboradas con mucho azúcar, o endulzantes artificiales en su defecto, prácticamente el 90-95 % de sus ingredientes es azúcar pero además cuentan con un conservantes e ingredientes a todas luces poco saludables. Fíjate bien en su lista de ingredientes, verás que cuentan con ingredientes de nombres difíciles de pronunciar, ¡huye y no mires atrás! No hay que abandonar las chucherías por completo, puedes hacer tus propias chuches saludables como con Agar Agar, puré de frutas y zumo de limón, quedan riquísimas y puedes usar moldes divertidos para que no eches de menos las bolsas preparadas de supermercado rebosantes de azúcar. Y también puedes optar por snack dulces como pasas, dátiles o la miel.

4

Zumo envasado industrial

Los zumos envasados suelen tener una gran cantidad de azúcar entre sus ingredientes y además, al llevar mucho tiempo exprimido el zumo de fruta que contienen ha perdido buena parte de sus vitaminas y beneficios nutricionales. Afortunadamente cada vez en más supermercados puedes encontrar máquinas que exprimen el zumo al momento y te lo puedes llevar a casa recién embotellado, además de poder hacerlos en casa tú misma. Recuerda que siempre será mejor comer la pieza de fruta entera que tomar un zumo ya que la fibra se encuentra en la pulpa.

5

Salchichas de Frankfurt

Este producto ultraprocesado debería desaparecer a la de ya de tu lista de la compra. Las salchichas de Frankfurt suelen ser el resultado de elaboraciones con carne de baja calidad y mezcladas con almidones, fécula, conservantes, aditivos… ¡incluso azúcar! Hay algunas salchichas frescas que cuentan con un buen porcentaje de carne en su haber, solo tienes que leer bien los ingredientes, ¡cuantos menos mejor! Podría ser la alternativa a las poco recomendables salchichas de Frankfurt.

Para llevar una dieta saludable opta por comida real, aumenta el consumo de verdura, fruta, pescado, legumbres y carne de calidad así como grasas saludables y evita todo lo posible los alimentos ultraprocesados, estos cinco deberías empezar a tacharlos de tu lista de la compra, y para siempre.