Una paciente sujeta una bandeja de comida en el comedor terapéutico del Hospital Donostia. Gorka Estrada

«Vemos niñas desde los 9 años a personas que rondan los 70»

Desde Acabe Gipuzkoa alertan del incremento de casos que «se está produciendo año tras año en personas adultas, de unos 40 años»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:01

Los casos de anorexia, bulimia o los trastornos por atracón «no han parado de aumentar de forma significativa», según observan en Acabe Gipuzkoa, la asociación ... que reúne a los familiares y personas afectadas por TCA, y que atiende cerca de 200 nuevos casos al año. Los datos constatan lo que venían advirtiendo desde hace tiempo. «Se dispararon con la pandemia, la gente empezó a buscar mucha más ayuda» y los recursos no siempre alcanzan para responder a tanta demanda. Este incremento de casos muestra que los TCA no son un problema aislado sino que se expande con rapidez.

