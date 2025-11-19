«Vemos niñas desde los 9 años a personas que rondan los 70»

Los casos de anorexia, bulimia o los trastornos por atracón «no han parado de aumentar de forma significativa», según observan en Acabe Gipuzkoa, la asociación ... que reúne a los familiares y personas afectadas por TCA, y que atiende cerca de 200 nuevos casos al año. Los datos constatan lo que venían advirtiendo desde hace tiempo. «Se dispararon con la pandemia, la gente empezó a buscar mucha más ayuda» y los recursos no siempre alcanzan para responder a tanta demanda. Este incremento de casos muestra que los TCA no son un problema aislado sino que se expande con rapidez.

Aunque el abanico de personas que tocan las puertas de esta asociación es variado, «va desde los 9 años hasta los 70 aproximadamente», sí hay un perfil mayoritario definido dependiendo del trastorno alimentario. «Por ejemplo si hablamos de anorexia nerviosa, la media de edad está en los 18 años y el 90% son mujeres;en el caso de la bulimia, se sitúa entre los 23-24 años y el trastorno por atracón aumenta hasta los 33 años, y en estos casos, se va homogeneizando más y también afecta a hombres», explica la psicóloga especialista en TCA, Yolanda Iglesias. No obstante, «nos llama la atención el incremento que se está produciendo año tras año de casos en personas adultas, de unos 40 años de media», que sufren este tipo de problemas alimentarios. En este sentido, señala que «este es uno de los mitos: pensar que solo afecta a gente joven. Y son mujeres que bien llevan años de evolución y lo han mantenido en silencio por el estigma que existe o bien con inicios tardíos de un trastorno alimentario. Hace 20 años, la mayoría eran adolescentes».

Asimismo, esta experta destierra otro de las creencias al pensar que los TCA sólo afectan a mujeres. «También acuden cada vez más hombres a la asociación, y pensar lo contrario hace que estén subdiagnosticados e infratratados», subraya. En este sentido, detalla las principales señales de alarma, como «cambios conductuales con la comida, se empieza a limitar la alimentación y las formas de elaboración, cambios de comportamiento y estado de ánimo, conflictos en los momentos de la comida o dejar de ir a actos sociales en los que hay comida».

A la hora de analizar los factores que están provocando este aumento, Iglesias afirma que el confinamiento en casa afectó de lleno a la socialización y ahora los casos llegan en tromba. «En un momento muy crucial para muchos chavales estuvimos aislados, enchufados a las pantallas sin conectar entre nosotros y sin poder hacer una vida normal, y todo eso tuvo repercusiones», valora. No obstante cree que el problema «va más allá». Señala directamente a «una sociedad donde todo va muy rápido, cada vez se da más importancia al aspecto físico, luego están las redes sociales... Es un tema sobre cómo nos estamos construyendo como sociedad y cómo estamos construyendo las relaciones familiares, a qué le estamos dando importancia y a qué no. Vemos mucha soledad en la gente joven, niños llenos de actividades extraescolares, ¿cuándo juegan, cuándo socializan? Cuando hemos ido a dar charlas en los institutos, hay chavales de 11 años que nos han comentado que ven porno, ¿qué visión tienen del cuerpo femenino a esas edades?», reflexiona.