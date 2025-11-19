Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una paciente coloca una bandeja de comida sobre una mesa del comedor terapéutico del Hospital Donostia. Gorka Estrada

Osakidetza detecta cada semana ocho casos de trastornos alimentarios adolescentes en Gipuzkoa

Salud abrirá en Gipuzkoa un hospital de día para menores con anorexia o bulimia a los que se ofrecerá programas de rehabilitación

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:01

La pandemia causó un importante aumento de los problemas de salud mental en Euskadi. Los diferentes datos publicados por los organismos oficiales no han hecho ... sino ratificar en este tiempo que este se ha convertido en una de las principales necesidades sanitarias causadas por muchos meses de incertidumbre y severas restricciones. Dentro de estas alteraciones mentales se engloban un sinfín de enfermedades, entre ellas los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Osakidetza detecta ya ocho casos cada semana solo en Gipuzkoa. La mayoría de los afectados, prácticamente el 90%, son mujeres jóvenes y muchas de ellas incluso menores de edad.

