Osakidetza detecta cada semana ocho casos de trastornos alimentarios adolescentes en Gipuzkoa

La pandemia causó un importante aumento de los problemas de salud mental en Euskadi. Los diferentes datos publicados por los organismos oficiales no han hecho ... sino ratificar en este tiempo que este se ha convertido en una de las principales necesidades sanitarias causadas por muchos meses de incertidumbre y severas restricciones. Dentro de estas alteraciones mentales se engloban un sinfín de enfermedades, entre ellas los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Osakidetza detecta ya ocho casos cada semana solo en Gipuzkoa. La mayoría de los afectados, prácticamente el 90%, son mujeres jóvenes y muchas de ellas incluso menores de edad.

Bajo el título 'Trastornos de la Conducta Alimentaria', la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrupa, además de otros trastornos menos específicos, dos principales síndromes: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La primera se caracteriza por una gran preocupación por la imagen corporal y un intenso deseo de delgadez, mientras que la segunda, más frecuente, consiste en episodios repetidos de ingesta de gran cantidad de alimentos (atracones), acompañados de la sensación de pérdida de control.

Los diagnósticos por estos problemas se han disparado desde la pandemia y han crecido un 77% en Gipuzkoa respecto a 2020.Aquel ejercicio en el que estalló la crisis sanitaria del coronavirus Osakidetza detectó 241 casos de anorexia o bulimia entre la población infantil y adolescente del territorio, mientras que el año pasado el número de pacientes con trastornos alimenticios ascendió hasta los 427, según los datos remitidos por el Departamento de Salud al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Rebeka Ubera, de EHBildu, quien solicitaba al consejero el número de diagnósticos de TCA realizados por el Servicio Vasco de Salud en consultas de atención primaria, consultas de salud mental y de Endocrinología, y en las altas hospitalarias.

La información facilitada por Alberto Martínez muestra una línea ascendente en los casos de anorexia y bulimia diagnosticados en Gipuzkoa desde la pandemia con un pico de 490 nuevos pacientes en 2022, cuando se alcanzó el techo de la serie. Desde entonces, estos trastornos han vuelto a repuntar durante el último ejercicio en el territorio, donde el Servicio Vasco de Salud ya detecta más de un caso al día.

Un aspecto fundamental para solucionar este problema de salud es que se detecte de forma temprana y la terapia comience cuanto antes. Según los datos de Osakidetza, «del 80% al 90% de quienes padecen TCA responden favorablemente al tratamiento, ya sea de forma rápida o en el plazo de dos años». Salud destaca en su información oficial que «al menos el 50% se recupera totalmente, mejorando el funcionamiento global de todas estas personas».

Para ello, Osakidetza abrirá en Gipuzkoa un hospital de día destinado a tratar estos trastornos en niños y adolescentes. El centro, que trabajará bajo el paraguas de la Red de Salud Mental Infanto-Juvenil y el servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia, ofrecerá programas intensivos diurnos de rehabilitación para evitar ingresos hospitalarios cuando no sean necesarios.

Cuando esto no sea posible, estos pacientes ingresarán en una Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA) Infanto-Juvenil de referencia que Osakidetza pondrá en marcha en dos hospitales y que darán servicio a los tres territorios históricos de Euskadi. El primero de ellos estará ubicado en la OSI Bilbao-Basurto, que atenderá a pacientes de hasta 18 años en las fases más agudas de la enfermedad y se centrará en la estabilización nutricional y médica. El segundo se abrirá en la OSI Barrualde-Galdakao y acogerá casos desde los 14 años hasta la edad adulta, especialmente aquellos que presentan mayor resistencia al tratamiento.

Hospital Donostia Una veintena de jóvenes, casi todas chicas, fueron atendidas en el comedor terapéutico de Gipuzkoa

Ambas sedes trabajarán bajo una coordinación clínica unificada, con protocolos y circuitos comunes, e integradas en la red de salud mental infanto-juvenil de Euskadi. Esto quiere decir que más allá de psiquiatras, estas unidades contarán también con pediatras, endocrinólogos, enfermeros y profesionales del ámbito educativo y de los servicios sociales.

Comedor terapéutico

Este nuevo servicio vendrá a completar las unidades ya existentes en Osakidetza para abordar los problemas graves de bulimia y anorexia, como son las dos unidades para tratar el TCA en adultos que el Servicio Vasco de Salud ya tiene en marcha en Galdakao y el Hospital Araba para mayores de edad. Asimismo, Gipuzkoa cuenta desde 2018 con un comedor terapéutico en el Hospital Donostia donde las pacientes, ya que en su mayoría son chicas jóvenes y muchas de ellas menores de edad, acuden de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, a comer y merendar.

Solo el año pasado, este último servicio atendió a una veintena de pacientes distintos, de los cuales 19 eran mujeres y más de una decena jóvenes menores de 20 años. A estas adolescentes se les ofrece el mismo menú que al resto de enfermos ingresados en el hospital y se las pesa semanalmente, además de realizarles una valoración individual del comportamiento alimentario.