«Tras la polémica nos habituaremos a que tampoco se fume en las terrazas»

El debate sobre la nueva ley antitabaco echa humo. La reforma aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y que debe tramitarse aún en ... el Parlamento antes de entrar en vigor, contempla la ampliación de los espacios libres de humo a terrazas, marquesinas o campus universitarios, y regula productos como los cigarrillos electrónicos, vapers y tabaco calentado. También contempla sanciones para los padres de menores sorprendidos fumando o vapeando.

Para Joseba Zabala, médico de salud pública y miembro de la Sociedad Vasconavarra de prevención de tabaquismo, esta actualización «era necesaria», ya que la ley anterior es de 2010 y «desde entonces se han producido avances como la prohibición de fumar en interiores». A su juicio, prohibir fumar en terrazas permitirá «desnormalizar el tabaco, como ya ocurrió en su día con el interior de los bares».

Este sanitario asume que cada medida que se ha ido tomando en la lucha contra el tabaco ha estado envuelta en la polémica, pero recalca que con el tiempo la sociedad se habitúa al cambio y asume la nueva realidad sin problemas. Por ello cree que con los nuevos cambios sucederá lo mismo. «La sociedad acabará adaptándose. Hoy a nadie le sorprende que no se pueda fumar dentro de un bar. Con las terrazas pasará lo mismo. Se trata de seguir desnormalizando el tabaco», insiste.

En la misma línea, el presidente de la Asociación española de Pediatría de Atención Primaria, Pedro Gorrotxategi, recuerda que en su infancia se podían comprar cigarrillos sueltos en los quioscos, junto a las golosinas, «sin ningún tipo de control». Luego llegaron las primeras limitaciones en bares y restaurantes, hasta la prohibición total. «Todos esos pasos han supuesto un cambio enorme y favorable para la salud, sobre todo la infantil. Y con las terrazas ocurrirá lo mismo: con el tiempo todos nos acostumbraremos». Defiende la medida ya que «en marquesinas y terrazas suele haber niños, y el humo se deposita en las superficies, de modo que todos lo respiran».

Ambos especialistas coinciden en que la clave está en proteger a los menores y advierten del auge de los vapers, cuyo consumo «se ha triplicado en los últimos cinco años» entre jóvenes, atraídos por «colores y figuras diseñadas especialmente para ellos y que incluso hace que no lo perciban como nocivo para la salud».

La Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa cree que el anteproyecto es «insuficiente» a la hora de prevenir el 30% de las muertes por cáncer provocadas por el tabaco. «No hay que olvidarse de que el tabaco es la primera causa de muerte evitable en nuestro país, responsable de más de 63.000 muertes el año pasado», indican desde el organismo. Además considera que «eliminar el humo de espacios públicos ayuda a reducir el consumo entre un 5% y un 20%. Además, el 42,5% de los menores de 12 años está expuesto al tabaco en espacios públicos, por lo que es muy importante limitarlo».

«Impacto en el turismo»

Por contra, la nueva normativa no gusta a los hosteleros, que consideran que su sector será uno de los más perjudicados, ya que la ley prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes. Un espacio que hasta ahora había sido clave para muchos clientes fumadores. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa prefieren no pronunciarse, aunque Hostelería de España sí lo ha hecho y con contundencia: califica la medida de «desproporcionada» y, a su juicio, puede tener «una eficacia muy limitada». Teme además un impacto negativo en el turismo y en la imagen internacional del país.

No obstante, dentro del sector hostelero hay quien apoya la nueva medida. Juan José Bencomo, del bar Valverde del barrio de Larratxo de Donostia, considera que «está muy bien» la prohibición porque «los no fumadores no tienen por qué aguantar que el de al lado lo haga».

Estanqueros resignados

Los vendedores de tabaco, por su parte, reciben con inconformismo «cualquier norma que se tome para limitar el consumo de tabaco», dado que les afecta negativamente a sus ingresos anuales», explica Mikel Sáenz, presidente de la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa. Aunque entiende que «se tomen medidas para erradicar el tabaquismo, que no deja de ser una enfermedad», recuerda que «los fumadores siguen siendo parte de la sociedad». Sáenz aboga por promover «una mejor educación y una convivencia de respeto mutuo, más que por tantas restricciones».

Considera por ello que la prohibición de fumar en las terrazas es «excesiva», y que «en otros países europeos se han aplicado limitaciones similares sin incluir las terrazas». Advierte de que si se acaba aprobando dicha prohibición, «nuestro país va a tener las leyes más restrictivas en cuanto al tabaco».

Multas a padres

Pero los estanqueros no están en contra de todas las medidas que prevé la ley. Respaldan por ejemplo que se multe a los padres de menores que fumen o vapeen, puesto que «estas multas podrían forzar a algunas familias a vigilar más de cerca a sus hijos. Los más permisivos tendrán más cuidado y aquellos que no tienen ni idea del consumo de sus pequeños serán más conscientes».

Sáenz aplaude la decisión de aparcar de momento el empaquetado genérico, ya que a su juicio, «la medida castigaría al sector sin reducir de forma efectiva el tabaquismo en la sociedad». No obstante, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó ayer que su intención es incorporar el empaquetado genérico al Anteproyecto de Ley durante la fase audiencia pública. La medida no ha sido incluida por falta de acuerdo en el Gobierno de coalición.

Zabala apoyaría esta medida, pues considera que «el empaquetado genérico haría menos atractivo el tabaco para los jóvenes».