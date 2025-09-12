Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven se enciende un cigarrillo en la terraza de un bar de Donostia.. rizmendi

«Tras la polémica nos habituaremos a que tampoco se fume en las terrazas»

La futura norma llega envuelta en el debate: buena para los sanitarios, desproporcionada para los hosteleros e insuficiente para la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa

Naroa Ascunce

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:14

El debate sobre la nueva ley antitabaco echa humo. La reforma aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y que debe tramitarse aún en ... el Parlamento antes de entrar en vigor, contempla la ampliación de los espacios libres de humo a terrazas, marquesinas o campus universitarios, y regula productos como los cigarrillos electrónicos, vapers y tabaco calentado. También contempla sanciones para los padres de menores sorprendidos fumando o vapeando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  6. 6

    La rutina de un remero en La Concha
  7. 7 «Las imágenes nos han emocionado»
  8. 8 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10 El estudio de la ubicación de los móviles desvela los destinos favoritos de los guipuzcoanos para viajar y desde dónde nos visitan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Tras la polémica nos habituaremos a que tampoco se fume en las terrazas»

«Tras la polémica nos habituaremos a que tampoco se fume en las terrazas»