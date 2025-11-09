Tomás Cobo: «El médico que pase de la Inteligencia Artificial quedará amortizado»

El avance tecnológico avanza a pasos agigantados, pero al mismo tiempo se han cometido graves errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía.

- ¿Qué ha fallado allí? ¿Ha sido un aspecto meramente político o también médico?

- Esa es la pena, que se mezcla lo político con lo científico, pero está claro que algo ha fallado porque una de las cosas que mejor ha evolucionado en la medicina es precisamente la prevención, y todo lo que sea un retraso ahí es una pena. No conozco en profundidad los protocolos, pero es un problema más de gestión que lo que es la profesión médica, y lo que hay que hacer es mejorar los protocolos para que estén consensuados y que sean iguales para que cualquier ciudadano esté atendido en equidad.

- ¿Qué mejoras vienen en el ámbito tecnológico y de la inteligencia artificial para que ChatGPT le diga que los médicos necesitan 20 horas diarias para formarse y estar al día?

- La inteligencia artificial va a ser una herramienta ineludible. Nadie se va a poder desprender de ella para trabajar. Pero no dejará de ser una herramienta. La parte de la fascinación tecnológica está ahí, pero la clave y la esencia de la medicina es la relación médico-paciente. Lo que son las emociones cuando más vulnerable es un ser humano, no se va a perder nunca, o desde luego no lo debemos de perder por nada. Habiendo dicho esto, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que en algunas especialidades será brutal, como ya lo es en radiología, y en otras tendrá menos influencia pero la tendremos que utilizar.

- ¿El reto está en llevarla al día a día?

- Sí. Esas habilidades y competencias las tenemos que adquirir. No va a ser una opción. Es decir, no te vas a encontrar con alguien que diga 'no, yo de esto paso'. Si hace eso, quedará amortizado y pondrá en riesgo la seguridad clínica del paciente porque yo, como paciente, quiero que ese médico que me trate tenga el acceso al máximo de la información para el diagnóstico.