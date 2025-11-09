Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tomás Cobo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de España, esta semana en la sede de San Sebastián. Arizmendi
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de España

Tomás Cobo: «El conocimiento lingüístico no debe ser una condición, sino un plus»

Expresa el «cansancio» que existe entre los médicos y pide «generar consenso en el modelo de cogobernanza» sanitario de España

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Los temas sanitarios y médicos están de actualidad por las huelgas que se vienen realizando para reivindicar mejoras en el nuevo Estatuto Marco, la batería ... de anuncios que las consejerías realizan para quedarse con los MIR o la polémica de los cribados del cáncer de mamá en Andalucía. Tomás Cobo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de España, ha participado esta semana en Donostia en el Congreso de Cooperación Internacional, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, y transmite que «de los conflictos siempre se saca algo positivo».

