Tomás Cobo: «El conocimiento lingüístico no debe ser una condición, sino un plus»

Los temas sanitarios y médicos están de actualidad por las huelgas que se vienen realizando para reivindicar mejoras en el nuevo Estatuto Marco, la batería ... de anuncios que las consejerías realizan para quedarse con los MIR o la polémica de los cribados del cáncer de mamá en Andalucía. Tomás Cobo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de España, ha participado esta semana en Donostia en el Congreso de Cooperación Internacional, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, y transmite que «de los conflictos siempre se saca algo positivo».

- El 9, 10, 11 y 12 de diciembre hay convocadas otras cuatro jornadas de huelga por el nuevo Estatuto Marco. ¿Espera novedades que eviten la huelga?

- La convocatoria es firme. No estamos en la mesa de negociación, pero la profesión médica apoya todo lo que signifique que se mejoren las condiciones, en este caso laborales, de los médicos. ¿Si espero que se solucione? Los conflictos no hay que verlos solo como lo que es el propio conflicto, sino que es así como ha evolucionado la sociedad. Y claro que espero que haya mejoras y que la administración nos escuche. El tema es que la huelga se convoca a nivel nacional y gran parte de las competencias están transferidas, de tal manera que la capacidad del Ministerio de Sanidad es la que es en este modelo de cogobernanza. La misión de la ministra Mónica García es generar consenso para que el nuevo Estatuto Marco mejore las condiciones laborales.

- Le leí en otra entrevista que la mitad de los médicos tienen síntomas de 'burnout', de desgaste profesional. En Euskadi, una encuesta de la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen indica que el 95% de los médicos de Atención Primaria padece esos síntomas. ¿A qué lo atribuye?

- Bueno, habría que preguntar eso mismo a la población en general a ver qué cifra sale. Sí, hay cansancio. La noticia ahora es la huelga por las condiciones laborales, pero debajo de eso hay cosas más profundas. Es un largo caminar haciendo las mismas reivindicaciones en un contexto en el que las agresiones aumentan porque las expectativas sociales que hay de soluciones inmediatas para las patologías son eso, precisamente inmediatas, y el último interlocutor es el médico. Y a eso hay que añadir las tres quiebras permanentes: la precariedad laboral, la falta de tiempo para formación continua y el modelo retributivo.

- ¿Puede ampliar esas quiebras?

- Más del 50% de los médicos en España tiene contratos precarios. Sobre la falta de tiempo, si le preguntas a la inteligencia artificial cuántas horas tendría que dedicar un médico para estar actualizado, te contesta que 20 horas diarias cuando la realidad es que tenemos cinco días al año. Y por último, el modelo retributivo en España depende fundamentalmente de los complementos, sobre todo el de guardias y el de la atención médica continuada. De tal forma que si en un momento determinado te coges la baja, lo que te pagan es en función de un sueldo base muy pequeño, inferior al de Europa. Las tres quiebras, más las agresiones y más la circunstancia general social en la que no solamente los médicos, también los maestros, no paran de quejarse de la pérdida de autoridad que han tenido, genera que un 33% de los médicos, en una profesión puramente vocacional, diga que se jubilaría si pudiera.

- ¿Y sobre lo que le preguntaba de la atención primaria?

- Si hay alguna especialidad en la que impacta directamente la precariedad, es en la medicina familiar y comunitaria, donde se trata de conocer a la familia y a la comunidad. Resulta que si tienes un contrato de una semana o de dos días es imposible que les conozcas y establezcas planes de salud pública a corto plazo. Y eso genera frustración en la población y en el profesional.

- En esa misma línea de desgaste emocional, mental y físico, en Osakidetza el absentismo laboral casi se ha duplicado en 10 años, del 5,8% de 2014 al 10,5%.

- Hay que tener en cuenta que la baja por enfermedad de los médicos, si la comparas con el resto de profesiones sanitarias, es ínfima. Somos los que menos bajas tenemos con gran diferencia. Pero lo que ha aumentado es el absentismo laboral en general, y ya salió Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, refiriéndose a una parte del absentismo de manera tremendamente peyorativa. Hay que respetar la enfermedad que se tenga y presumir que efectivamente esa enfermedad está ahí y que el médico que da la baja lo hace con los conocimientos y competencias que tiene.

Las frases Huelga de médicos «La sociedad evoluciona con los conflictos, y claro que espero mejoras y que nos escuchen en el nuevo Estatuto Marco»

Desgaste profesional «A la precariedad laboral, la falta de tiempo para formarse y al modelo retributivo se suman ahora las agresiones»

Transición generacional «La época en la que hacíamos 72 horas de guardia era diferente, a los jóvenes se les somete a presiones que no teníamos»

Sanidad en España «Es crucial defender nuestro modelo universal, público y gratuito, en otros países si no sacas la tarjeta de crédito no te tratan»

- Con la carencia de médicos que hay en general, ¿qué le parece el duelo de consejerías de ofrecer grandes condiciones?

- Una pena. La falta de médicos existe no solo en España, también en toda Europa. ¿Por qué? Una de las razones es el envejecimiento de la población, con lo cual se requiere más atención. Luego está la cronicidad, enfermedades que antes eran terminales como el cáncer, ahora en muchas de sus variantes es una enfermedad crónica. Y por otro lado, los médicos ya no trabajamos esas 72 horas de guardia que hacíamos antes porque hay un contexto de conciliación que requiere cubrir esa plaza y más recursos humanos. Aquí lo crucial es defender y sostener el modelo que tenemos en España, universal, público y gratuito, entendiendo como gratuito el hecho de que no haya nadie que se quede sin ser atendido en la puerta de urgencias. Esto, aunque resulte increíble, en el país que teóricamente es el más evolucionado y democrático del mundo te quedas en la puerta de urgencias con una fractura de tobillo abierta si no tienes la tarjeta de crédito para pagar. Hay que defender nuestro modelo, y para eso hay que cuidar a los profesionales.

- (...)

- Una joven se tira seis años de una carrera que requiere muchas horas de estudio, luego tiene que aprobar una oposición, hacer cinco años de especialidad, y resulta que cuando sale con ilusión y una vocación de servicio a los demás tiene un trabajo de 48 horas por el que le pagan 1.500 euros. Y piensa 'me han engañado, este no era el plan'. Y si le sumas que la gente joven tiene el problema de la vivienda, pues una cosa más. Ya no es esa historia de los mayores de 'es que nosotros hacíamos 72 horas de guardia, estos chavales qué flojos son…'. No. Aquel tiempo en el que nosotros hacíamos 72 horas de guardia era en circunstancias de vida diferentes, teníamos un acceso a la vivienda más fácil. A la gente más joven se le somete ahora a unas presiones que nosotros no teníamos y que hay que contemplar. Y la feminización de la profesión la veo como una oportunidad. Desde el punto de vista femenino, con el tema de la conciliación, la empatía y lo que supone la diversidad de refuerzo de la sociedad, nos irá bien.

- ¿Qué medidas tomaría usted para paliar la falta de médicos? Euskadi ha propuesto que se tenga en cuenta el euskera para que los MIR vascos se queden en el País Vasco, que los médicos de familia puedan trabajar después de tres años de residencia...

- Hay que generar estabilidad profesional y consenso en ese modelo de cogobernanza. En vez de competir unas comunidades con otras a la hora de atraer recursos, lo que deberíamos hacer es homogeneizar. Y parece lógico también pensar que cuanto más conocimiento lingüístico haya en el entorno que trabajas, más acceso vas a tener a los pacientes. Pero que eso no sea un límite. Que eso no sea una condición, sino un plus

- ¿Por qué la cirugía plástica y la dermatología son las opciones prioritarias de los estudiantes que obtienen la nota más alta?

- Se lo tendrás que preguntar a ellos… Parece que lo que se piensa es que la dermatología no exige tanto a nivel de presión asistencial. No es lo mismo ser anestesista o cirujano que dermatólogo, por ejemplo por el tema de las guardias. Efectivamente, es un entorno más cómodo en ese sentido, pero para eso existe todo el abanico de posibilidades. No es lo mismo ser piloto de caza que ser piloto de helicópteros para apagar incendios. Que cada uno escoja lo que quiera.