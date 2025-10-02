Tim Spector, epidemiólogo (67 años): «Tomar café a diario mejora nuestra salud intestinal» El científico acusa a la industria alimentaria de desviar la atención de la calidad de la comida y el impacto de los alimentos ultraprocesados

El epidemiólogo británico Tim Spector, una de las voces más influyentes en nutrición y salud intestinal de su país, desafía las viejas creencias sobre el café, posicionándolo no como un vicio, sino como una de las bebidas más saludables para nuestro organismo. En lugar de asociarlo a riesgos cardíacos, el autor de libros como 'Food for Life' lo defiende como un potente impulsor de la diversidad del microbioma intestinal, una pieza clave para el bienestar general y para la salud intestinal.

Tim Spector es profesor de epidemiología genética en el King's College de Londres y fundador del prestigioso proyecto de investigación TwinsUK, que estudia a gemelos desde 1992. Su carrera, que comenzó en reumatología, dio un giro hacia la epidemiología y la genética al interesarse por qué los gemelos idénticos, a pesar de compartir los mismos genes, desarrollan enfermedades diferentes. Este enigma lo llevó al estudio de los microbios intestinales, el único factor que encontró realmente distinto entre ellos. Eventos personales, como la repentina muerte de su padre a los 57 años y un mini-ictus que él mismo sufrió, lo impulsaron a profundizar en la relación entre genética, estilo de vida y salud. A raíz de sus estudios ha publicado varios libros superventas que desmontan mitos alimentarios, como 'The Diet Myth' o 'Spoon-Fed'.

Beneficios del café para la salud

Contrariamente a la idea extendida en los años 80 que vinculaba el café con problemas cardiovasculares, Spector subraya que la ciencia actual ha descartado esa noción. De hecho, estudios recientes muestran que los consumidores de café tienen un 15 % menos de riesgo de sufrir enfermedades del corazón. El epidemiólogo va más allá y afirma, como epidemiólogo, que «si bebes tres tazas de café al día, es menos probable que mueras 10 años después», según explica en una entrevista.

El secreto de sus beneficios reside en su impacto sobre la microbiota intestinal. Spector afirma que «los bebedores de café tienen una microbiota intestinal más diversa que los no bebedores de café». Esto se debe a que una taza de café filtrado aporta 1,5 gramos de fibra soluble, que nutre a los microbios beneficiosos. Además, es una fuente importante de polifenoles, compuestos antioxidantes que reducen la inflamación. Incluso el café descafeinado ofrece beneficios similares, lo que demuestra que sus propiedades van más allá de la cafeína. Spector recomienda un consumo de entre dos y cuatro tazas diarias.

Las recomendaciones de Tim Spector

La visión de Spector sobre la salud se centra en la nutrición personalizada y la salud intestinal, un enfoque que promueve a través de su empresa Zoe. Sus consejos rompen con muchas dietas y recomendaciones tradicionales, ya que considera que contar calorías es un «completo disparate» y argumenta que «nunca ha habido ningún estudio a largo plazo que demuestre que contar calorías es una forma eficaz de perder peso y mantener esa pérdida». Para él, la calidad de los alimentos es mucho más importante que su valor calórico.

En su lugar, propone pautas sencillas y sostenibles. Recomienda consumir 30 tipos de plantas diferentes a la semana, incluyendo no solo frutas y verduras, sino también frutos secos, semillas, hierbas, especias e incluso el café, que considera una planta proveniente de un grano fermentado. También aboga por incluir alimentos fermentados como el yogur, el kéfir o el kimchi para potenciar la salud intestinal. Es muy crítico con los alimentos ultraprocesados, que considera perjudiciales para nuestros microbios, y con los suplementos vitamínicos, que en su mayoría califica como un «completo derroche de dinero», salvo en casos de deficiencia específica.

Tim Spector invita a las personas a repensar su relación con la comida, alejándose de mitos y reglas restrictivas. Su mensaje principal es adoptar cambios que se puedan mantener de por vida, centrados en cuidar nuestro «jardín microbiano» interior. Como él mismo dice, se trata de «disfrutar de la comida, dándose cuenta de que es un evento social increíblemente importante» y de hacer de la alimentación una herramienta para una vida más larga y saludable.

