Los seguros de salud baten su récord en Gipuzkoa al subir un 18% tras la pandemia

La cifra de ciudadanos guipuzcoanos que tienen contratado un seguro privado de salud batió el año pasado su récord histórico al aumentar un 1,8% ... respecto a 2023, año en que se había producido un leve retroceso tras nueve de crecimiento ininterrumpido, y rebasar el anterior máximo, que databa de 2022. El 31 de diciembre pasado un total de 102.580 guipuzcoanos tenían cobertura sanitaria privada, apenas 23 más que dos años antes pero suficientes para lograr el nuevo récord. Quiere esto decir que uno de cada siete residentes en el territorio (el 14%) recurren a la red privada para sus consultas, pruebas, tratamientos u operaciones.

Según datos facilitados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), en los últimos años Gipuzkoa va a contracorriente de los otros dos territorios vascos. Mientras la penetración de las pólizas privadas evoluciona al alza de forma sostenida, en Álava se observa un estancamiento y en Bizkaia un retroceso.

De hecho, Gipuzkoa es el único territorio vasco que cerró el año pasado con cifra récord de asegurados. En Álava, sus 58.094 pólizas activas distan de las 61.082 que se alcanzaron en 2022 y es la segunda peor cifra desde 2020, superando solo los datos de 2023.

En Bizkaia, aunque 2024 también supuso una mejora respecto al ejercicio precedente, los 312.558 clientes de las compañía aseguradoras sanitarias están lejos de los 340.459 que marcaron el techo también en 2022, y en este caso es la segunda cifra más baja de la última década.

A pesar de esta divergencia, Gipuzkoa es el territorio donde esta fórmula tiene todavía menos penetración. El 14% de ciudadanos asegurados es inferior al 17% de Álava y casi la mitad que el 26,9% de Bizkaia, donde históricamente ha habido más tradición de disponer de una cobertura sanitaria complementaria a la del sistema público.

En el conjunto de España son 12,6 millones los ciudadanos con seguros privados, de los que uno de cada ocho (más de 1,5 millones, el 12%), son trabajadores públicos de la Administración del Estado adscritos al sistema de Muface, la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado. Esta particularidad eleva la cobertura de los seguros privados al 25,8% de la población, casi el doble que en Gipuzkoa.

Como en tantos otros sectores y actividades, la pandemia de Covid supuso un antes y un después en este ámbito. La saturación de los hospitales y ambulatorios públicos en aquel momento, el miedo de muchos pacientes a compartir espacio con desconocidos y preferir consultas menos concurridas y/o ingresos en habitaciones individuales, o las citas directas con el especialista sin tener que pasar por el de cabecera, llevaron a miles de guipuzcoanos a adentrarse en el campo de la asistencia privada.

Así lo certifican los datos. Los años 2021 y 2022 son los que más contratos de salud privada han visto firmarse en Gipuzkoa, con 4.949 y 9.182 nuevos asegurados, respectivamente. Tras superarse la pandemia, en 2023 se produjo un retroceso de 1.818 clientes, que se recuperaron el año pasado en un clima complejo para Osakidetza por la escasez de médicos en algunos centros de salud y especialidades.

Caída en Euskadi

Así, desde 2019, el año anterior a la crisis del Covid, las pólizas de seguro médico privado han aumentado un 18% en Gipuzkoa, con 16.000 nuevos clientes, mientras que en Álava han subido un más modesto 1,5% (y 898 nuevos asegurados), y en Bizkaia han caído un 7% (con 23.000 titulares menos). Estas evoluciones dan como resultado que en el conjunto de Euskadi el sector ha perdido más de 6.000 clientes (-1,2%), mientras que en España estos se han incrementado en más de dos millones (19,2%), una tendencia similar a la de Gipuzkoa.