Sanidad advierte sobre los fallos de una importante herramienta para diabéticos

En personas con diabetes, los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal debido a problemas con la producción o uso de la insulina. Es por ello, que las personas diabéticas deben controlar a diario sus niveles de glucosa con el objetivo de mantenerlos lo más estables posibles. Para esto es necesario el uso de herramientas como el glucómetro, un dispositivo indica la cantidad de glucosa en una pequeña muestra de sangre o de aplicaciones móviles que también ayudan a facilitar estos controles.

Pues bien, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante estadounidense Dexcom, Inc., de un error en la versión 1.2 de la aplicación para la Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Dexcom One+ iOS. Un error que podría provocar que la aplicación deje de actualizar los valores estimados de glucosa (VEG) y, en consecuencia, que no se activen las alertas.

Y es que, según advierten desde la Agencia Española de Medicamentos, si la actualización de los valores estimados de glucosa se interrumpe, el gráfico de tendencias podría continuar avanzando en el tiempo sin incorporar nuevos VEG, hacer que los puntos trazados desaparezcan del gráfico o incluso que el gráfico de tendencias desaparezca por completo.

La aplicación para diabéticos en España

En caso de que una persona usuaria desconozca que los valores de glucosa proporcionados por la aplicación no se actualizan debido a este problema con la versión de software 1.2, y que, por tanto, las alertas de glucosa no se activarán, podría no detectarse un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia, o tomarse decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos.

La aplicación Dexcom One+ para iOS, permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas las mujeres embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La aplicación está disponible para su descarga en Apple App Store. Y la empresa ya está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes a través de una notificación en la aplicación Dexcom One+ iOS para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

