Tecnología punta para la recuperación de las lesiones crónicas El traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa ofrece una alternativa con ondas de choque para acelerar los tiempos de sanación de las lesiones y patologías

José Ramón Aranzabal cuenta con la tecnología más avanzada del mercado

Traumatólogo responsable de la Unidad de Ondas de Choque Policlínica Gipuzkoa José Ramón Aranzabal

Tratamientos pioneros y personalizados que ayudan a la regeneración de tejidos dañados y lesiones con un alto grado de efectividad

José Ramón Aranzabal es el traumatólogo responsable de la Unidad de Ondas de Choque de Policlínica Gipuzkoa. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional SETOC, así como de la Sociedad Mundial de Tratamientos Médicos con Ondas de Choque ISMST, de la cual es expresidente y miembro honorífico. «Las ondas de choque son un tratamiento regenerativo para desbloquear los procesos de recuperación retardados o fallidos, como las tendinopatías crónicas, la consolidación de fracturas en las estructuras óseas o la sanación de úlceras que llevan semanas sin mejoras», afirma el traumatólogo. Sus propiedades físicas y biológicas estimulan la zona afectada y son capaces de reactivar los procesos de curación.

Para la aplicación del tratamiento se utilizan dos aparatos generadores que emiten ondas de choque focales electromagnéticas y electrohidráulicas. Para ello, se utiliza un ecógrafo sincronizado con la máquina de ondas de choque que indica en todo momento la posición de la energía que se concentra y el estado de la lesión. La principal ventaja de este tratamiento es que estimula la regeneración del tejido, consiguiéndose esto mediante el aumento de la vascularización, migración celular y los factores de crecimiento de la zona donde se han aplicado las ondas de choque.

Unión de experiencia y tecnología

José Ramón Aranzabal lleva 28 años utilizando este método en diferentes lesiones, por lo que ha ido desarrollando esta tecnología y tratamientos para las distintas patologías. Ahora mismo ofrece un servicio combinado, utilizando las mejores ondas focales y aparatos de alta y media energía del mercado. El tiempo de consulta suele variar entre los 30 y los 60 minutos, dependiendo del caso.

Acuden pacientes, en algunos casos desesperados, porque llevan mucho tiempo sin encontrar una solución a un largo problema, por ejemplo, de trocanteritis, fascitis plantar, tendinitis del hombro…

Con este tratamiento médico-quirúrgico no invasivo conseguimos excelentes resultados en la mayoría de los casos. La mejoría se nota poco a poco, siendo progresivamente más visible. El tratamiento médico con ondas de choque es, por todo ello, una combinación entre metodología y tecnología, completamente ambulatorio, cómodo y sencillo, con beneficios y mejoras grandes y demostrables en la mayoría de los casos.

El tratamiento

De ondas de choque en seis claves 1. El tratamiento con ondas de choque es un tratamiento regenerativo.

2. Está indicado en todos aquellos procesos cuya recuperación se haya visto interrumpida o enlentecida.

3. No es la panacea universal: no sirve para todo. Sin embargo, es impresionante la amplitud de patologías en las que puede ser de gran utilidad.

4. Hace falta un buen diagnóstico efectuado por un médico antes de comenzar el tratamiento. Si no lo tiene, en Policlínica le facilitaremos la consulta y los medios necesarios para su determinación.

5. Es un tratamiento médico, que debe ser únicamente aplicado por médicos cualificados y titulados. Asimismo, al igual que en la cirugía, es fundamental la experiencia y conocimiento del médico que realiza el tratamiento para obtener los mejores resultados.

6. Es diferente al tratamiento con Ondas de Presión Radial (RPW), que no tiene los mismos efectos biológicos, tienen menor capacidad de penetración y efectividad, y se utiliza únicamente para tendinopatías superficiales.

Aplicaciones

De las ondas de choque

Patologías tendinosas > Mano y muñeca: Túnel carpiano, de quervain y dedo en resorte

> Codo: Codo de tenista y codo de golf

> Hombro: Tendinitis y calcificaciones del hombro

> Cadera: Trocanteritis crónica, tendinitis en aductores

> Rodilla: Tendinitis rotuliana, cuadricipital, pata de ganso

> Tobillo: Tendinitis de Aquiles, tibiales

> Pie: Fascitis plantar o espolón calcáneo y otras tendinitis

Patologías Óseas > Retardo de consolidación de las fracturas

> Pseudoartrosis

> Edema óseo

> Osteitis de pubis y pubalgia

> Artrosis de rodilla

Patologías cutáneas > Úlceras que no cicatrizan

> Pie diabético

> Cicatrices hipertróficas

> Celulitis

