Una referencia en cirugía vascular en gipuzkoa

Cirujano vascular y endovascular Policlínica Gipuzkoa Dr. Javier Sánchez Abuin

Mejora de la calidad de vida Para el Dr. Javier Sánchez Abuin el compromiso es claro: ofrecer siempre la técnica más avanzada y menos invasiva para cada paciente, buscando no solo un resultado clínico excelente, sino también una mejor calidad de vida.

Con una amplia experiencia en cirugía vascular y endovascular, el Dr. Sánchez Abuin es un referente en el tratamiento de la patología venosa y arterial en Gipuzkoa. Su compromiso con la innovación y la atención personalizada le ha llevado a incorporar las técnicas más avanzadas, ofreciendo soluciones menos invasivas y con una recuperación más rápida.

Desde la trombosis venosa profunda hasta la arteriopatía periférica, pasando por el diagnóstico precoz de la insuficiencia venosa crónica y las técnicas de esclerosis de varices, el Dr. Sánchez Abuin aborda un amplio abanico de patologías vasculares.

En el caso de la arteriopatía que provoca claudicación intermitente –popularmente conocida como el 'síndrome del escaparate', porque obliga a detenerse cada pocos metros al caminar-, así como en el caso de los aneurismas periféricos, se aplica desde la cirugía tradicional hasta las técnicas endovasculares más innovadoras con los stents y las endoprótesis. Todo ello se realiza en el nuevo y exclusivo en Gipuzkoa quirófano híbrido de Policlínica Gipuzkoa, que permite intervenciones de máxima precisión y seguridad.

¿En qué consisten los nuevos tratamientos para las varices?

Las varices son mucho más que un problema estético. Se producen cuando las venas de las piernas no son capaces de transportar la sangre de manera eficaz hacia el corazón, provocando que esta se acumule y dilate las venas. Sus consecuencias pueden ir desde molestias, cansancio y dolor persistente, hasta problemas más graves que afectan a la piel.

En Policlínica Gipuzkoa, el cirujano vascular Dr. Javier Sánchez Abuin ofrece un abordaje integral y personalizado para cada paciente, apoyado en técnicas diagnósticas de vanguardia como el ecodoppler. Tras una evaluación individualizada, se selecciona el tratamiento más adecuado para cada caso: desde la esclerosis de varices con microespuma, hasta técnicas endovasculares como el láser o la radiofrecuencia.

Los avances en cirugía vascular han permitido tratar las varices de forma mucho menos molesta para el paciente y con una recuperación mucho más rápida que con las técnicas tradicionales. Hoy en día, es posible cerrarlas desde el interior de la vena, sin heridas, con anestesia local y una reincorporación casi inmediata a la vida cotidiana. La clave está en una adecuada valoración médica que determine el tratamiento más indicado en cada caso, teniendo en cuenta el tamaño, la localización y el origen de la variz. Entre las opciones disponibles se encuentran la esclerosis con microespuma, la ablación con calor (láser o radiofrecuencia) o la flebectomía. Todas ellos se realizan con anestesia local y, en ocasiones, con una ligera sedación para ofrecer mayor confort al paciente.

Además, existen otras formas de varices menos conocidas, como las varices pélvicas, que aparecen en la zona abdominal o en la pelvis y pueden resultar especialmente molestas al provocar el denominado síndrome de congestión pélvica. También en estos casos, las técnicas mínimamente invasivas permiten tratarlas con excelentes resultados y una recuperación rápida.

