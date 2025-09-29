«Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores»

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45 Compartir

Responsable de Nutrición Marta León Campofrío Health Care

En Campofrío Health Care cuidan de «la salud de las personas aportando soluciones nutricionales equilibradas y adaptadas a sus necesidades diarias»

Entrevista Marta León

Campofrío cuenta con una división Health Care. ¿Cuál es su objetivo?

La división de productos de alimentación para el sector hospitalario y geriátrico de Sigma nace en 2012 con la misión de ofrecer soluciones globales de alimentación para personas que tienen problemas de masticación y/o deglución, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida.

Nuestra filosofía es facilitarles una alimentación segura, equilibrada y nutritiva, sin renunciar al placer de comer. Somos conscientes de la dificultad que presentan estos pacientes a la hora de alimentarse cuando salen de un hospital. Por ello, también queremos acercar nuestros productos a sus hogares, por lo que hemos ampliado nuestro canal de distribución. Ahora también pueden encontrarlos en supermercados como Alcampo, en la web de Campofrío Health Care o en Amazon.

Defienden el 'humanismo gastronómico'. Explique en qué consiste…

Es un concepto que trabajamos para 'humanizar' y dignificar la alimentación de las personas que padecen disfagia. La mayoría de ellas pierde el interés por comer por diversos factores, siendo los más comunes la monotonía de los platos (fundamentalmente purés) y el miedo a atragantarse. Ello conlleva una menor ingesta y, en consecuencia, a problemas de salud. Por ello, no solo creamos alimentos que cumplan con los requerimientos nutricionales de estas personas, sino que también trabajamos para hacerla lo más placentera posible, elaborando productos con ingredientes que evocan a los platos 'de toda la vida', que alegren el momento de la comida y garanticen su disfrute.

¿Cuáles son los beneficios que aportan a los consumidores?

Garantía nutricional, seguridad y placer. Queremos asegurar que las necesidades de las personas que padecen disfagia estén cubiertas y, con este objetivo, desarrollamos nuestros productos con valores nutricionales equilibrados. Por ejemplo, enriqueciéndolos con proteína para ayudar a prevenir la sarcopenia y pérdida de peso, algo común en este grupo poblacional. Somos una empresa de confianza, de toda la vida, con una amplia experiencia en alimentación, que nos permite ofrecer soluciones eficaces y seguras para cada necesidad, pero también sabrosas.

Uno de los grupos de población más vulnerables son los mayores. ¿Qué gama de productos elabora Campofrío para favorecer un envejecimiento saludable?

Queremos acompañar al mayor durante todos los momentos del día, y para favorecer un envejecimiento saludable, disponemos de un portfolio que incluye un menú completo (desayunos-meriendas, triturados, aguas gelificadas, triturados de fruta…) que permite cubrir todas las ingestas diarias aportando los macro y micronutrientes necesarios, desde el desayuno hasta la cena, para ayudarles a cubrir sus requerimientos nutricionales y acompañarles con soluciones pensadas en su bienestar. Nuestro objetivo es claro: queremos mejorar su calidad de vida y acompañarle a lo largo de todo el día, ofreciéndoles productos variados en cada comida y devolviéndoles las ganas de comer.

Uno de los problemas más comunes es la falta de apetito en mayores y pacientes. ¿Cómo se puede corregir esto?

Se pueden utilizar diversas estrategias que contribuyen a facilitar y promover la ingesta. Enriquecer los platos con ingredientes nutritivos, ofrecer platos atractivos organolépticamente, crear un entorno agradable durante las comidas, observar cuándo tienen más apetito a lo largo del día para adaptarnos a sus necesidades, conocer sus gustos y preferencias… son algunos 'trucos'.

«La calidad y seguridad alimentaria son pilares prioritarios de nuestra compañía»

¿Es posible mantener los sabores más reconocibles modificando las texturas?

Sí, en Campofrío Health Care adaptamos la textura de nuestros productos según la escala IDDSI, un marco de referencia internacional diseñado para estandarizar las consistencias de los alimentos y el espesor de los líquidos que se administran a las personas con disfagia.

Prestan especial atención a quienes sufren disfagia. ¿Por qué?

La disfagia es una enfermedad silente y de elevada prevalencia: en España afecta a más de dos millones de personas y un 90 % de los casos no está diagnosticado. Esta no solo compromete la capacidad de tragar correctamente, sino que también aumenta el riesgo de desnutrición, deshidratación y complicaciones como la neumonía por aspiración. Apostamos por mejorar la calidad de vida y la salud de las personas a través de la nutrición aportando soluciones nutricionales equilibradas y adaptadas a sus necesidades diarias.

Además, no hay que olvidar la dimensión sensorial de la comida porque, más allá de su función nutricional, el acto de comer debe seguir siendo placentero.

La hidratación se presenta como una de las dificultades más destacadas.

Efectivamente, con la edad, la sensación de sed va disminuyendo y aparece una sensación de saciedad precoz, es decir, las personas mayores beben menos y se sacian antes. Si a esta situación le sumas que se les olvida beber agua, una mayor dificultad para tragar líquidos y la poca aceptación de los espesantes en disfagia, el riesgo de deshidratación aumenta considerablemente.

Con el fin de estimular la ingesta hídrica, hemos desarrollado alternativas como las aguas gelificadas de sabores que incentivan la hidratación de forma sencilla y agradable.

Recientemente, han puesto el foco en el desayuno. ¿Cuáles son las novedades que aportan al mercado?

Acabamos de presentar 'VITALÍZAT+', una gama ideal para desayuno y merienda para personas con problemas de masticación o deglución que incluye dos variedades: café y galleta María, y leche con cereales y fruta. Estos productos están adaptados con una textura IDDSI 4, presentan alto contenido en proteínas, son fuente de fibra y no presentan azúcares añadidos ni conservantes.

La calidad es el nexo común de todos sus productos.

La calidad y seguridad alimentaria son pilares prioritarios de nuestra compañía. Tenemos un elevado compromiso en fabricar productos seguros y en garantizar la máxima calidad durante todo el proceso de producción y distribución, y para ello estamos acreditados en diversas certificaciones que así lo avalan.