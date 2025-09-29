Cirugía general y digestiva con un enfoque integral y sin demoras El servicio de Cirugía General de Policlínica Gipuzkoa trabaja en el marco de un hospital con los medios de diagnóstico más avanzados, un servicio de urgencias 24 horas y el respaldo de un equipo multidisciplinar con gran experiencia clínica

Cirugía General Dr. José Luis Elósegui

Cirugía General Dra. Laura Flores

Cirugía General Dr. Asier Martín

Servicio integral de cirugía general y de la obesidad «Ofrecemos un servicio de cirugía general integral con gran experiencia, atención inmediata, urgencias 24 horas, con el más avanzado apoyo en diagnóstico por imagen, la última tecnología en tratamientos mínimamente invasivos y un seguimiento continuo, sin demoras».

Los motivos para solicitar una consulta con el equipo de cirugía general de Policlínica Gipuzkoa pueden ser variados, desde dolor abdominal agudo a hernias inguinales, umbilicales o epigástricas, o cálculos en la vesícula biliar. También acuden pacientes porque han detectado quistes o tumores en la piel, y también es muy frecuente la patología anal como fístulas, hemorroides o fi suras; o la patología colorrectal, como las diverticulitis, los pólipos o el cáncer colorrectal. Otros motivos habituales de consulta pueden ser las hernias de hiato, las úlceras o las infecciones de tejidos blandos, así como la detección de masas abdominales o ganglios linfáticos aumentados.

Para todos los casos, desde esta unidad de Cirugía General y Obesidad de Policlínica Gipuzkoa, los cirujanos José Luis Elósegui, Laura Flores y Asier Martín ofrecen su compromiso con una atención integral e inmediata, basada en un diagnóstico precoz y su gran experiencia tanto en cirugía general como en técnicas de cirugía mínimamente invasiva, desde la cirugía laparoscópica a la cirugía robótica, que permiten una recuperación más rápida y menos complicaciones posoperatorias al paciente.

Todo ello en el marco de un hospital con los medios de diagnóstico más avanzados, servicio de urgencias 24 horas y el respaldo de un equipo multidisciplinar con gran experiencia clínica.

Hemorroides, una patología común y tratable

Las hemorroides son una de las consultas más habituales en este servicio. «Fundamentalmente, la causa principal de que aumenten las hemorroides suele ser el estreñimiento y los esfuerzos defecatorios, aunque también la diarrea, la falta de higiene local o permanecer mucho tiempo sentado», añade. El primer tratamiento, según el cirujano José Luis Elósegui, «debe partir desde casa, con baños de asiento, ajustes en la dieta y preparados antihemorroidales». En casos más persistentes, existen técnicas como la esclerosis o la ligadura elástica, que ofrecen soluciones eficaces sin apenas efectos adversos.

Divertículos: prevención y tratamiento

Otra de las patologías frecuentes en consulta es la enfermedad diverticular. «Los divertículos son pequeñas deformaciones que se van formando a lo largo de la vida en la pared del intestino, de forma que la mitad de la población mayor de 50 años los sufren», señala Elósegui. Aunque muchas veces son asintomáticos, «en un 15 % de los casos se inflaman, provocando diverticulitis, cuyos síntomas son similares a los de una apendicitis, pero en el lado izquierdo, y pueden derivar en un problema severo si no se atiende».

La prevención pasa por una dieta rica en fibra, hidratación y ejercicio físico moderado, además de una adecuada gestión del estrés, cada vez más relacionado con casos en personas jóvenes. En caso de una diverticulitis más avanzada, Elósegui aconseja «hacer reposo digestivo absoluto, con tratamiento antibiótico y si fuera preciso, intervenir. Disponemos de diferentes técnicas mínimamente invasivas para tratar el problema», explica.

Cirugía de la obesidad, un nuevo comienzo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a la calidad de vida y a la salud. En Euskadi, casi la mitad de la población adulta presenta sobrepeso y un 16 % padece obesidad. «Actualmente, la gastrectomía en manga y el 'bypass' gástrico son las técnicas más utilizadas a nivel mundial», explica Elósegui. Estos procedimientos mínimamente invasivos permiten una pérdida de peso considerable y sostenida, con beneficios directos en enfermedades asociadas como la diabetes, la hipertensión o el colesterol alto. «Ya no es la última opción, sino la herramienta más eficaz para lograr una pérdida de peso mantenida en el tiempo», subraya. Eso sí, insiste en que «la obesidad es una enfermedad crónica y, como tal, requiere seguimiento y control médico de por vida, por eso en Policlínica Gipuzkoa, la cirugía de la obesidad se trata desde un enfoque personalizado y multidisciplinar, con cirujanos, nutricionistas y psicólogos que acompañan al paciente en cada paso del proceso, porque buscamos que la cirugía sea un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir mejor y prevenir enfermedades graves», concluye.

