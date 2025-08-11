Tabla de calorías de los alimentos Cuando ingerimos más calorías de las que necesitamos para soportar una actividad diaria éstas se reservan en forma de grasa

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:21 Comenta Compartir

¿Qué son las calorías? Una caloría es la unidad de medida usada para conocer la cantidad de energía que aporta un alimento. Esta energía es necesaria para sostener las funciones diarias de nuestro organismo.

Las calorías normalmente suelen adoptar una connotación negativa, ya que cuando ingerimos más de las que necesitamos se reservan en forma de grasa. No obstante, hemos de aclarar que cuantas más calorías tenga un alimento más energía aporta al cuerpo, que transforma el exceso de energía en grasa y la almacena para algún periodo de escasez de alimentos.

Calorías de los alimentos (por cada 100 g) Producto Kcal Pechuga de pollo 75 Huevo 155 Filete de vacuno 155 Leche 47 Escalope de cerdo 105 Cerveza 223 Atún 144 Hamburguesa 291 Salmón 137 Patata 86

Fruta

La fruta es de los alimentos con más nutrientes y más saludables que existen. Sin embargo, no todas las frutas son iguales. Algunas tienen un alto nivel de azúcar y calorías, como se puede ver en la tabla a continuación con varias frutas y sus aportes calóricos:

Calorías de las frutas (por cada 100 g) Fruta Kcal Aguacate 160 Higo 107 Plátano 89 Granada 83 Uva 67 Kiwi 61 Pera 57 Manzana 52 Cereza 50 Piña 50 Ciruela 46 Albaricoque 43 Paraguayo 43 Melocotón 39 Sandía 30 Melón 30

Verduras

Las verduras son una de las claves para una vida sana. Ricas en micronutrientes, vitaminas y minerales y con pocas calorías. A pesar de que, en general, el aporte calórico de las verduras es bajo, algunas tienen más calorías que otras. Te mostramos en la siguiente tabla las calorías de algunas de las verduras más utilizadas en la cocina.

Calorías de las verduras (por cada 100 g) Verdura Kcal Ajo 149 Guisante 81 Patata 77 Alcachofa 47 Remolacha 43 Cebolla 40 Brócoli 34 Hinojo 31 Berenjena 25 Col 25 Coliflor 25 Espinaca 23 Setas 22 Espárrago 20 Acelga 19 Tomate 18 Calabacín 17

Lácteos

Los productos lácteos son de origen animal. Un gran porcentaje de sus calorías provienen de la grasa. Sin embargo, los productos lácteos a menudo ofrecen un valor nutricional alto porque contienen carbohidratos y proteínas además de grasas. ¿Cuántas calorias tiene la leche? Varía mucho entre leche entera, con 124 Kcal y leche descremada, con 70. Consulta la tabla de calorías de algunos productos lácteos continuación para ver las calorías de cada uno.

Calorías de leche y lácteos (por cada 100 g) Producto Kcal Mantequilla 717 Leche condensada 321 Nata 204 Leche entera 124 Leche descremada 70 Yogur natural 62

Carne

La carne es una fuente valiosa de proteínas y otros nutrientes esenciales, pero también es conocida por ser rica en calorías. Si bien algunos tipos de carne son más magros y bajos en calorías que otros, es importante tener en cuenta el contenido calórico al seleccionar qué carnes comer y en qué cantidades.

Calorías de carnes (por cada 100 g) Carne Kcal Carne de pavo 130 Chuleta de cordero 250 Lomo de ternera 255 Pechuga de pollo sin piel 165 Muslo de pollo sin piel 195 Pato 337

El queso es un ingrediente versátil que se utiliza en muchos platos y aperitivos, pero también es conocido por ser rico en calorías. Si bien algunos tipos de queso son más bajos en calorías que otros, es importante tener en cuenta el contenido calórico al seleccionar qué quesos comer y en qué cantidades.

Quesos

Calorías de quesos (por cada 100 g) Queso Kcal Cheddar 403 Emmental 382 Edam 251 Parmesano 431 Brie 334 Azul 353 Cabra 364 Feta 264 Mozzarella 280 Fresco 174

Cantidades de calorías para niños, embarazadas o enfermos Niños: como siempre que se habla de datos concretos, hay una gran controversia entre expertos al hablar de las cifras calóricas que debe consumir un niño, una mujer gestante o alguien que padece alguna enfermedad. Niños y niñas, de 1 a 3 años -independientemente del sexo- deben ingerir cerca de 1.250 calorías, de 4 a 5 años aproximadamente 1.700 y hasta los 9 años subir el consumo a 2.000. Más adelante y hasta que cumplen la mayoría de edad, los chicos deben tomar mayores cantidades.

Embarazadas: según la Sociedad Americana del Embarazo, una mujer embarazada requiere 75.000 calorías extra de media para un desarrollo óptimo del feto. Eso supone unas 300 calorías cada día, que las cubren un yogurt con seis almendras o un bol de muesli con leche y una manzana. La ingesta normal de calorías en una mujer que no está embarazada es de 2.000 al día.

Enfermos: si por el contrario estamos enfermos o recibiendo algún tipo de tratamiento, es posible que no queramos comer. Para no perder demasiado peso, es muy importante consumir suficientes proteínas y calorías. Comer bien nos ayudará a manejar mejor la enfermedad y los efectos secundarios de cualquier tratamiento.

Cada persona necesita unas calorías distintas para realizar todas sus funciones vitales. Ese número de calorías varía según la edad, el peso, la altura y la actividad que lleva a cabo. No quema las mismas calorías, por ejemplo, un anciano, que apenas se mueve, que un niño de diez años o un futbolista profesional.