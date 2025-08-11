Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tabla de calorías de los alimentos

Cuando ingerimos más calorías de las que necesitamos para soportar una actividad diaria éstas se reservan en forma de grasa

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:21

¿Qué son las calorías? Una caloría es la unidad de medida usada para conocer la cantidad de energía que aporta un alimento. Esta energía es necesaria para sostener las funciones diarias de nuestro organismo.

Las calorías normalmente suelen adoptar una connotación negativa, ya que cuando ingerimos más de las que necesitamos se reservan en forma de grasa. No obstante, hemos de aclarar que cuantas más calorías tenga un alimento más energía aporta al cuerpo, que transforma el exceso de energía en grasa y la almacena para algún periodo de escasez de alimentos.

Calorías de los alimentos (por cada 100 g)

Producto Kcal
Pechuga de pollo 75
Huevo 155
Filete de vacuno 155
Leche 47
Escalope de cerdo 105
Cerveza 223
Atún 144
Hamburguesa 291
Salmón 137
Patata 86

Fruta

La fruta es de los alimentos con más nutrientes y más saludables que existen. Sin embargo, no todas las frutas son iguales. Algunas tienen un alto nivel de azúcar y calorías, como se puede ver en la tabla a continuación con varias frutas y sus aportes calóricos:

Calorías de las frutas (por cada 100 g)

Fruta Kcal
Aguacate 160
Higo 107
Plátano 89
Granada 83
Uva 67
Kiwi 61
Pera 57
Manzana 52
Cereza 50
Piña 50
Ciruela 46
Albaricoque 43
Paraguayo 43
Melocotón 39
Sandía 30
Melón 30

Verduras

Las verduras son una de las claves para una vida sana. Ricas en micronutrientes, vitaminas y minerales y con pocas calorías. A pesar de que, en general, el aporte calórico de las verduras es bajo, algunas tienen más calorías que otras. Te mostramos en la siguiente tabla las calorías de algunas de las verduras más utilizadas en la cocina.

Calorías de las verduras (por cada 100 g)

Verdura Kcal
Ajo 149
Guisante 81
Patata 77
Alcachofa 47
Remolacha 43
Cebolla 40
Brócoli 34
Hinojo 31
Berenjena 25
Col 25
Coliflor 25
Espinaca 23
Setas 22
Espárrago 20
Acelga 19
Tomate 18
Calabacín 17

Lácteos

Los productos lácteos son de origen animal. Un gran porcentaje de sus calorías provienen de la grasa. Sin embargo, los productos lácteos a menudo ofrecen un valor nutricional alto porque contienen carbohidratos y proteínas además de grasas. ¿Cuántas calorias tiene la leche? Varía mucho entre leche entera, con 124 Kcal y leche descremada, con 70. Consulta la tabla de calorías de algunos productos lácteos continuación para ver las calorías de cada uno.

Calorías de leche y lácteos (por cada 100 g)

Producto Kcal
Mantequilla 717
Leche condensada 321
Nata 204
Leche entera 124
Leche descremada 70
Yogur natural 62

Carne

La carne es una fuente valiosa de proteínas y otros nutrientes esenciales, pero también es conocida por ser rica en calorías. Si bien algunos tipos de carne son más magros y bajos en calorías que otros, es importante tener en cuenta el contenido calórico al seleccionar qué carnes comer y en qué cantidades.

Calorías de carnes (por cada 100 g)

Carne Kcal
Carne de pavo 130
Chuleta de cordero 250
Lomo de ternera 255
Pechuga de pollo sin piel 165
Muslo de pollo sin piel 195
Pato 337

El queso es un ingrediente versátil que se utiliza en muchos platos y aperitivos, pero también es conocido por ser rico en calorías. Si bien algunos tipos de queso son más bajos en calorías que otros, es importante tener en cuenta el contenido calórico al seleccionar qué quesos comer y en qué cantidades.

Quesos

Calorías de quesos (por cada 100 g)

Queso Kcal
Cheddar 403
Emmental 382
Edam 251
Parmesano 431
Brie 334
Azul 353
Cabra 364
Feta 264
Mozzarella 280
Fresco 174

Cantidades de calorías para niños, embarazadas o enfermos

  • Niños: como siempre que se habla de datos concretos, hay una gran controversia entre expertos al hablar de las cifras calóricas que debe consumir un niño, una mujer gestante o alguien que padece alguna enfermedad. Niños y niñas, de 1 a 3 años -independientemente del sexo- deben ingerir cerca de 1.250 calorías, de 4 a 5 años aproximadamente 1.700 y hasta los 9 años subir el consumo a 2.000. Más adelante y hasta que cumplen la mayoría de edad, los chicos deben tomar mayores cantidades.

  • Embarazadas: según la Sociedad Americana del Embarazo, una mujer embarazada requiere 75.000 calorías extra de media para un desarrollo óptimo del feto. Eso supone unas 300 calorías cada día, que las cubren un yogurt con seis almendras o un bol de muesli con leche y una manzana. La ingesta normal de calorías en una mujer que no está embarazada es de 2.000 al día.

  • Enfermos: si por el contrario estamos enfermos o recibiendo algún tipo de tratamiento, es posible que no queramos comer. Para no perder demasiado peso, es muy importante consumir suficientes proteínas y calorías. Comer bien nos ayudará a manejar mejor la enfermedad y los efectos secundarios de cualquier tratamiento.

Cada persona necesita unas calorías distintas para realizar todas sus funciones vitales. Ese número de calorías varía según la edad, el peso, la altura y la actividad que lleva a cabo. No quema las mismas calorías, por ejemplo, un anciano, que apenas se mueve, que un niño de diez años o un futbolista profesional.

