Cómo hacer sopa wantán, la sopa china por excelencia La sopa wantán es una receta tradicional de China, una elaboración que permite disfrutar de los sabores asiáticos de una forma diferente

La gastronomía china es una de las más expandidas a lo largo de todo el mundo. Prácticamente en cada rincón se pueden encontrar restaurantes especializados en este tipo de comida en los que ofrecen recetas típicas como el cerdo agridulce, los rollitos de primavera, fideos fritos chinos y muchas otras elaboraciones más. También la sopa wantán, un caldo acompañado de diferentes ingredientes perfecto para combatir el notable frío que empieza a hacer en esta época del año. Una opción diferente a las tradicionales que también permite disfrutar de los peculiares sabores orientales.

¿Cuál es su origen?

Así las cosas, se cree que esta receta surgió allá por el siglo X en China en la ciudad de Guanzhou. Al principio era un manjar del que solo los altos estamentos de la sociedad del país asiático podían disfrutar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta elaboración se ha ido normalizando y en la actualidad es muy consumida en casi todas las casas de Asia. Su expansión más allá de las fronteras chinas se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad es una sopa muy normalizada en lugares como Tailandia, Estados Unidos o incluso Europa.

El nombre de la sopa wantán viene derivado de los dumplings o wantanes de pasta rellenos que se incluyen junto al caldo. Estas suelen ir rellenas de verduras, jengibre, marisco, aves, cerdo o una mezcla de todos los ingredientes. Su forma recuerda al de las nubes que se ven en el cielo, de ahí que en chino simple wantán signifique 'tragando nubes'. La sensación a la hora de comer este manjar se le parece mucho a lo que podría suponer comer nubes.

Base de caldo de pollo

Esta sopa se elabora a partir de caldo de pollo, carne de ave, de cerdo y wantán. La pasta que cubren estas nubes se elabora con harina de trigo, agua y sal. En muchos lugares, la sopa se sirve únicamente con el caldo y estas láminas. No obstante, si se le quiere dar algo más de vidilla, también es buena idea acompañar la receta con col china, fideos fritos, langostinos o incluso cebollita china. Cada uno tiene sus propios gustos culinarios y cualquier ingrediente encaja bien con esta elaboración.

Tradicionalmente, la sopa wantán en China se consume durante el undécimo mes del calendario lunar, que coincide con el solsticio de invierno, el cual en nuestro calendario se da en el mes de diciembre.