5 meriendas saludables y energéticas para la vuelta al cole Retomar la rutina y sobrevivir al inicio de un nuevo curso será más fácil si ofrecemos a los pequeños de la casa una alimentación cuidada y equilibrada

Ane Bergara Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:41 Compartir

a vuelta al cole no siempre es fácil. El inicio de un nuevo curso escolar supone retomar una rutina diaria que, en muchos hogares, se ha visto alterada durante el largo periodo vacacional.

Esta adaptación puede ser una montaña rusa para todos los miembros de la familia, pero, especialmente, para los más pequeños de la casa. Cuidando su alimentación vamos a ayudarles a sobrellevar dicho proceso de volver al cole con una dosis de energía adecuada y acorde al día a día escolar.

Los desayunos y meriendas suelen ser el punto débil de dicha alimentación saludable, ya que en ellos tendemos a meter alimentos poco saludables como zumos o batidos industriales, bollería industrial, galletas, mermeladas, chocolate y cremas de cacao… Son comidas en las que es fácil caer en la monotonía, descuidando que sean equilibradas.

La planificación se presenta como algo fundamental cuando hablamos de alimentación, así que para ayudarte a no caer en esas meriendas aburridas e improvisadas, aquí tienes cinco ideas de meriendas saludables, equilibradas y energéticas que van a ayudar a tu hijo o hija a afrontar el poscolegio con animo y energía.

5 meriendas saludables y energéticas para la vuelta al cole Bocadillo en pan integral de tortilla y queso fresco, y una pieza de fruta (plátano, manzana, mandarina…).

Macedonia de frutas, flautas o picos integrales con aceite de oliva y un puñado de frutos secos (machacados en menores de cinco años).

Un sándwich o wrap en pan o tortita integral relleno de huevo cocido y aguacate, acompañado de un zumo de naranja natural.

Hummus con tortitas integrales de trigo y un yogur natural con trocitos de fruta (arándanos, frutos del bosque, mango…).

Un atractivo bowl de yogur natural con trozos de plátano, copos de maíz y crema de cacahuete casera.

Más allá de la alimentación

La comida, aunque es parte fundamental, no lo es todo. Una buena hidratación y una adecuada actividad física forman parte de esos hábitos saludables a inculcar a los más pequeños.

Sin embargo, lo que realmente contribuye a que afronten la rutina con fuerza y energía es un buen descanso. Asegúrate de que tu hijo duerme lo suficiente (entre 10 y 12 horas en función de su edad), ya que un buen descanso resulta clave para afrontar el día con una buena dosis de energía y buen ánimo, lo que, sin duda, influirá de forma positiva en su rendimiento escolar.