El error que (seguro) cometes al preparar unas buenas croquetas

Xabier Garate Jueves, 22 de mayo 2025, 09:15 Compartir

Las croquetas son sinónimo de éxito asegurado en cualquier comida. Y es que a la hora de organizar cualquier encuentro en familia o entre amigos, hay platos de cocina que brillan con luz propia, más allá de la clásica ensaladilla de marisco, los pimientos rellenos de turno o ese bacalao al pil-pil del que no se deja ni rastro en el plato. ¿Un ejemplo? Las croquetas, un entrante tan socorrido como sabroso y que siempre triunfa, independientemente de la receta de cocina de cada cuál.

Lo mejor de todo es que en cada cocina hay variedades de croquetas para dar y regalar. Algunos chefs y cocinillas apuestan por las de jamón ibérico, mientras que otros van más allá en la cocina y se lanzan con las de queso, setas, verduras… e incluso marisco. Sea como fuere, en toda receta de cocina siempre hay un paso obligado: freírlas. Y aunque pueda parecer un consejo menor, hacerlo incorrectamente puede arruinar cualquier elaboración, por muy delicioso que esté el relleno.

Un error evitable con las croquetas

Es por ello que se recomienda prestar atención a un aspecto de lo más práctico e importante: el de la temperatura del aceite en el que se van a freír las croquetas. Lo primero es, cómo no, echar gran cantidad de aceite en la sartén. Y después, calentarlo hasta que alcance los 180 grados... y no antes. Sólo así el rebozado se hará de una forma óptima y mantendrá el relleno en su punto. Una vez doradas por un lado, 2-3 minutos después, hay que dar la vuelta a las croquetas y esperar otro tanto a que cojan el color ideal. Importante que el aceite no humee, porque será señal de que se está quemando.

Eso sí, hay un truco de cocina más que también es importante tener en cuenta… y que si no se aplica correctamente puede impedir que el resultado sea óptimo. Sobre todo, en aquellos casos en los que tiramos de croquetas congeladas. Y es que a la hora de freír las croquetas es importante no meter demasiadas de golpe en la sartén, porque la temperatura del aceite puede bajar de forma importante. También es recomendable evitar que las croquetas estén amontonadas en la sartén, con lo que siempre será mejor elaborarlas en varias tandas.