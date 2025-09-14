Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mattew García, de 8 años, junto a su madre Carla en la consulta de la pediatra Amaia Aristizabal y la enfermera Susana Pajuelo, en el centro de salud de Hernani. Borja Luna

Salud 'receta' un videojuego antiobesidad infantil con el que la mitad de los menores bajan de peso

Más de 700 familias han iniciado el programa con el que Osakidetza quiere hacer frente a una «epidemia» al alza durante los últimos años

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:58

La obesidad infantil es un problema de salud mundial con claras implicaciones en el desenlace de enfermedades crónicas y en la calidad de vida presente ... y futura de los menores. En Euskadi uno de cada cuatro niños tiene kilos de más, una cifra que se dispara en el caso de las familias con menos recursos económicos. Para hacer frente a esta «epidemia», tal y como lo califica la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), los pediatras de Osakidetza han comenzado a 'recetar' un videojuego antiobesidad con el que la mitad de los menores que han recibido el tratamiento no solo han bajado su masa corporal sino que también han logrado cambiar sus hábitos de vida.

