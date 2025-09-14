Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mattew García, de 8 años, es uno de los menores guipuzcoanos que ha completado ya la primera fase del videojuego para hacer frente a la obesidad infantil. Borja Luna

«Hemos aprendido a comer bien y saber lo que es bueno y malo»

Mattew García, de 8 años, es uno de los niños guipuzcoanos que ha terminado la primera fase de 'Los viajes de Mangols' que 'receta' Osakidetza frente a la obesidad infantil

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:58

Mattew García lo tiene claro. «Mi viaje favorito ha sido el de Machu Picchu, porque estaba mamá Picchu», dice. Este niño, de 8 años y ... residente en Hernani, es uno de los menores guipuzcoanos que ha completado ya la primera fase de 'Los viajes de Mangols', el videojuego que los pediatras de Osakidetza han comenzado a 'recetar' para hacer frente la obesidad infantil. El pequeño hace referencia a una de las misiones completadas, donde, entre otras cosas, «hemos aprendido a comer bien y saber lo que es bueno y malo», asegura su madre, Carla, durante una de las visitas de seguimiento a la pediatra en el centro de salud de Hernani.

