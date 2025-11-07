Salud prevé que las dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa entren en funcionamiento «en marzo»

Osakidetza adjudicará este mes la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa, que supondrán una inversión de 5 millones de euros. ... El Departamento de Salud ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras que actualmente están siendo analizadas por la previsión de que estos equipamientos puedan entrar en funcionamiento la próxima primavera, concretamente «en marzo».

La incorporación de estas dos nuevas máquinas en Gipuzkoa se enmarca en la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Donostia en febrero, «cuyo coste de reparación resultaba prácticamente equivalente al de adquirir un equipo nuevo», ha insistido el titular del área, Alberto Martínez, en el Pleno de Control del Parlamento Vasco.

Estos dos equipos se caracterizan «por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera», según ha informado. Y es que la espera para una resonancia en el Hospital Donostia se alarga ya hasta los ocho meses.

Martínez ha sido interpelado por la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, quien ha denunciado las «largas listas de espera» que tienen que sufrir los pacientes para someterse a una resonancia magnética y el «cierre de turnos constantes». Por todo ello, ha instado al titular del área a «cambiar el modelo y organización» de Osatek. «No nos vale decir que van a comprar una máquinas nuevas», ha rechazado.

El consejero ha defendido que su departamento «no ha reducido» los recursos económicos y humanos destinados a la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud encargada de realizar la mayoría de resonancias magnéticas de Osakidetza, en un contexto de «demanda creciente» en el número de pruebas solicitadas.

Según ha detallado Martínez, en dos años el número de volantes que ha tramitado Osatek ha crecido en 32.000 personas y uno de cada 10 vascos se hace una revisión anual. Asimismo, ha adelantado que la previsión es que para el próximo año la actividad crezca en un 7,6%.

«Osatek se encuentra en un proceso de renovación organizativa» para «reforzar la capacidad de la entidad para dar respuesta a los restos actuales del sistema sanitario, marcados por la tranformación tecnológica, la evolución asistencial y las nuevas exigencias de gestión pública», ha señalado.

Hace dos semanas, este periódico adelantó que Salud cesó a la jefa territorial de Gipuzkoa, Cristina Gervás Wells, que, según diversas fuentes, se habría negado a trabajar con menos personal. Todo ello en pleno aumento de la espera para una resonancia en Gipuzkoa, donde el número de volantes pendientes ha crecido un 15% en el último medio año, hasta llegar a los 15.000 pacientes.