Dos personas acceden a las instalaciones de Osatek en el Hospital Donostia. Arizmendi

Salud prevé que las dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa entren en funcionamiento «en marzo»

El consejero defiende que los recursos económicos y humanos «no se han reducido» para hacer frente a «una demanda creciente»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:16

Osakidetza adjudicará este mes la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa, que supondrán una inversión de 5 millones de euros. ... El Departamento de Salud ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras que actualmente están siendo analizadas por la previsión de que estos equipamientos puedan entrar en funcionamiento la próxima primavera, concretamente «en marzo».

