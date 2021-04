Restricciones Covid-19 Estas son las restricciones para los municipios en zona roja La actualización de limitaciones del LABI del pasado 26 de marzo situó en los 400 casos de incidencia la nueva referencia para aplicar cierre perimetrales ANE URDANGARIN Martes, 6 abril 2021, 18:19

La reunión del LABI del pasado 26 de marzo, en la previa de la Semana Santa, actualizó las medidas restrictivas ante la subida de los contagios en Euskadi. Se fijó un nuevo límite para la entrada en zona roja de los municipios y su cierre perimetral, los 400 casos de incidencia en los últimos 14 días. Este martes se actualiza y extiende la lista de municipios o territorios vascos que deberán aplicar mayores restricciones.

Además de restringir la movilidad, se limita la actividad del sector hostelero y la práctica deportiva en espacios interiores en los pueblos cerrados perimetralmente.

Para el conjunto de los vascos siguen vigentes el resto de las medidas, como el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas o las agrupaciones máximas de 4 personas tanto en espacios públicos como privados.

Hasta el 9 de abril también se prohíben las reuniones entre personas no convivientes en espacios privados como viviendas particulares o casas rurales. Esta es una de las medidas que acordaron todas las comunidades y que tras estar vigente durante el puente de San José se ha vuelto a activar para las vacaciones de Semana Santa.

INCIDENCIA SUPERIOR A 400 CASOS

Movilidad Cierre perimetral de localidades y territorios

Los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes y los de menos de 5.000 que superen los límites de indicadores específicos establecidos por la Dirección de Salud Pública (que haya habido más de 2 positivos en 7 días, por ejemplo), serán cerrados perimentralmente, con las excepciones contempladas en el decreto. Es decir, como durante toda la pandemia, la prohibición de salir del municipio o territorio quedarían exceptuadas en casos justificados como ir a trabajar, a estudiar, al médico, o a cuidar a un dependiente, entre otras.

Este cierre perimetral contempla el concepto de municipio colindante, por lo que se podrá ir al municipio vecino a realizar compras y para la práctica de actividad física al aire libre.

Si la tasa del conjunto del territorio histórico supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes, se procederá a cerrar todo el territorio.

Hostelería Sólo desayunos y comidas en el interior

En bares y restaurantes de municipios cerrados perimetralmente el servicio en interior se restringirá, donde sólo se podrá atender a clientes de 6.30 a 9.30 horas, y de 13.00 a 16.30 horas. Es decir, en horario desayunos y comidas.

Los aforos se mantienen, y seguirán siendo del 50% en el interior y el 100% en terraza. Todas las personas deben estar sentadas y no se permite el consumo en barra. Las mesas no se pueden juntar y debe haber un mínimo de metro y medio entre ellas, con un máximo de cuatro personas.

Además, los locales de juego y apuestas no podrán prestar en su interior servicios de hostelería y restauración.

Deporte Máximo de cuatro personas por grupo en interiores

En municipios confinados perimetralmente, la práctica de toda actividad deportiva en espacios interiores, salvo la que afecte a entrenamientos y competiciones de equipos profesionales y federados, no deberá superar agrupaciones de 4 personas. Esto supone que el deporte escolar en estos municipios deberá practicarse en grupos de cuatro personas si entrenan en entornos cerrados.

Se determina, igualmente, el cierre de vestuarios y duchas en todo tipo de instalaciones deportivas, salvo en las piscinas, donde se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 35% de su aforo máximo, y la utilización de duchas siempre que sean individuales.

MEDIDAS EN VIGOR EN TODO EL PAÍS VASCO

Hostelería Bares abiertos con las mismas limitaciones

No hay cambios en hostelería en los municipios con una tasa inferior a 400 casos. Bares y restaurantes seguirán funcionando de 6.00 a 20.00 horas con un aforo interior del 50% y 100% en las terrazas. Todas las personas deben estar sentadas y no se permite el consumo en barra. Las mesas no se pueden juntar y debe haber un mínimo de metro y medio entre ellas, con un máximo de cuatro personas. El servicio para llevar o 'take away' puede funcionar hasta las 21.00 horas y el 'delivery' o reparto a domicilio, hasta las 22.00 horas.

Reuniones de no convivientes Máximo de 4 en espacios públicos, prohibidas en casa

Se mantiene la limitación de agrupación de personas en un máximo de 4 en espacios públicos, así como en la ocupación de mesas de establecimientos de hostelería y restauración.

En espacios privados como viviendas particulares o casas rurales, desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril se prohíbe mezclar burbujas y solo se podrán reunir convivientes.

Movilidad nocturna Toque de queda de 22.00 a 6.00

El toque de queda no varía, por lo que seguirá estando prohibido salir a la calle entre las 22.00 y las 6.00 horas. El plan Bizi Berri III, la hoja de ruta del Gobierno Vasco, no contempla «valorar su desactivación» hasta alcanzar el escenario 1 de nivel de alerta, con una transmisión «baja» del virus y una incidencia acumulada por debajo de 60 casos por cada 100.000 habitantes.

Horarios de cierre Las tiendas, cerradas para las 21.00

Tampoco varía el horario máximo de cese actividades sociales, comerciales y culturales a las 21:00 horas. Los aforos se mantienen al 40% en establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150m2.