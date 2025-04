Estas son las limitaciones para los municipios en zona roja

Ane Urdangarin San Sebastián Lunes, 19 de abril 2021, 12:27 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Gipuzkoa sufre en las últimas semanas un agravamiento muy preocupante de la situación epidemiológica. La tasa acumulada a 14 días se ha disparado un 120% desde el 26 de marzo, cuando comenzaron las vacaciones de Semana Santa y se decretaron las restricciones en vigor en la actualidad tras la última reunión del LABI. Desde entonces, el listón para entrar en zona roja se sitúa en una incidencia acumulada a 14 días de 400 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas semanas, la tasa de Gipuzkoa ha crecido de los 243 casos a los 534 de este miércoles.

Una veintena de municipios guipuzcoanos con más de 5.000 habitantes se encuentran en esta situación, incluida la capital donostiarra desde este jueves, además de 16 localidades 'pequeñas' que están confinadas.

Además de aplicar cierres perimetrales, en estos municipios se limita la actividad del sector hostelero y la práctica deportiva en espacios interiores en los pueblos cerrados perimetralmente.

Para el conjunto de los vascos siguen vigentes el resto de las medidas, como el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas o las agrupaciones máximas de 4 personas tanto en espacios públicos como privados.

INCIDENCIA SUPERIOR A 400 CASOS

Movilidad Cierre perimetral de localidades y territorios

Los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes y los de menos de 5.000 que superen los límites de indicadores específicos establecidos por la Dirección de Salud Pública serán cerrados perimentralmente, con las excepciones contempladas en el decreto. Es decir, como durante toda la pandemia, la prohibición de salir del municipio o territorio quedarían exceptuadas en casos justificados como ir a trabajar, a estudiar, al médico o a cuidar a un dependiente, entre otras.

Este cierre perimetral contempla el concepto de municipio colindante, por lo que se podrá ir al municipio vecino a realizar compras y para la práctica de actividad física al aire libre.

Si la tasa del conjunto del territorio histórico supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes, se procederá a cerrar todo el territorio, situación en la que se encontrará Gipuzkoa a partir del 13 de abril.

Hostelería Sólo desayunos y comidas en el interior

En bares y restaurantes de municipios cerrados perimetralmente el servicio en interior se restringirá, donde sólo se podrá atender a clientes de 6.30 a 9.30 horas, y de 13.00 a 16.30 horas. Es decir, en horario desayunos y comidas. Los hosteleros vascos han recurrido estas restricciones horarias.

Los aforos se mantienen, y seguirán siendo del 50% en el interior y el 100% en terraza. Todas las personas deben estar sentadas y no se permite el consumo en barra. Las mesas no se pueden juntar y debe haber un mínimo de metro y medio entre ellas, con un máximo de cuatro personas.

Además, los locales de juego y apuestas no podrán prestar en su interior servicios de hostelería y restauración.

Deporte Máximo de cuatro personas, limitaciones a los federados

En municipios confinados perimetralmente, la práctica de toda actividad deportiva en espacios interioresno deberá superar agrupaciones de 4 personas. Esto supone que el deporte escolar en estos municipios deberá practicarse en grupos de cuatro personas si entrenan en entornos cerrados.

Se determina, igualmente, el cierre de vestuarios y duchas en todo tipo de instalaciones deportivas, salvo en las piscinas, donde se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 35% de su aforo máximo, y la utilización de duchas siempre que sean individuales.

Según la última actualización del decreto, los deportistas federados no podrán entrar ni salir de municipios en rojo con dos excepciones: aquellos que estén inmersos en competiciones oficiales «incluidas en el calendario de la citada federación» y salvo que se trate de una localidad colindante a la de la persona interesada. Además, quedan prohibidos los partidos y encuentros amistosos o no competitivos en municipios con confinamiento perimetral.

Residencias de mayores Se cancelan las salidas de los residentes

La entrada en zona roja de un municipio también afecta al funcionamiento de las residencias de mayores ubicadas en él. Superados los 400 casos por 100.000 habitantes, se cancelan las salidas de los residentes de una hora de duración, autorizadas hasta la fecha. No obstante, se mantienen las visitas en las distintas estancias del centro consideradas seguras. No deben superar los 30 minutos.

MEDIDAS EN VIGOR EN TODO EL PAÍS VASCO

Hostelería Bares abiertos con las mismas limitaciones

No hay cambios en hostelería en los municipios con una tasa inferior a 400 casos. Bares y restaurantes seguirán funcionando de 6.00 a 20.00 horas con un aforo interior del 50% y 100% en las terrazas. Todas las personas deben estar sentadas y no se permite el consumo en barra. Las mesas no se pueden juntar y debe haber un mínimo de metro y medio entre ellas, con un máximo de cuatro personas. El servicio para llevar o 'take away' puede funcionar hasta las 21.00 horas y el 'delivery' o reparto a domicilio, hasta las 22.00 horas.

Reuniones de no convivientes Máximo de 4 personas en espacios públicos y privados

Se mantiene la limitación de agrupación de personas en un máximo de 4 en espacios públicos y privados, salvo que sean convivientes, así como en la ocupación de mesas de establecimientos de hostelería y restauración.

Movilidad nocturna Toque de queda de 22.00 a 6.00

La movilidad nocturna continúa limitada, por lo que en Euskadi seguirá estando prohibido salir a la calle entre las 22.00 y las 6.00 horas. El plan Bizi Berri III, la 'hoja de ruta' del Gobierno Vasco, no contempla «valorar su desactivación» hasta alcanzar el escenario 1 de nivel de alerta, cuando haya una transmisión «baja» del virus y una incidencia acumulada por debajo de 60 casos por cada 100.000 habitantes, una situación muy lejana a la actual. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere alargar más allá del 9 de mayo el estado de alarma, por lo que el País Vasco carecería del paraguas legal para seguir manteniendo el toque de queda.

Horarios de cierre Las tiendas, cerradas para las 21.00

Tampoco varía el horario máximo de cese actividades sociales, comerciales y culturales a las 21:00 horas. Los aforos se mantienen al 40% en establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150m2.