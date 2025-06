«Para un paciente el diagnóstico no es terrible, sino un alivio»

– ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que están desarrollando en estos momentos?

– Ahora mismo estamos con una iniciativa que nació en 2016 ... después de dos proyectos pilotos que hicimos en Deba y Beasain. Se llama Cita GO-ON en la que hay involucradas 1.000 personas. 500 hacen la intervención; es decir, controlan los factores de riesgo, hacen un programa de entrenamiento cognitivo, un programa de actividad física y un programa de cambio de dieta, y otras 500 que dejamos de alguna manera sigan sus cuidados de salud habituales. Esperamos demostrar que esa intervención multimodal prevenga el deterioro cognitivo.

– ¿En qué fase se encuentra?

– De esas mil personas, la mitad ya han terminado los dos años de seguimiento y las otras 500, muchas, casi la mitad, han terminado el primer año de seguimiento. Esperamos terminar para finales de 2026 y tener los resultados.

– ¿Cómo reacciona un paciente ante el diagnóstico?

– ¿Cómo crees tú que es la reacción?

– Terrible me imagino...

– Pues no es terrible. Ahora estamos haciendo el diagnóstico en personas que aunque tienen un problema de memoria pueden entender perfectamente bien la enfermedad que tienen, las perspectivas de tratamiento, que no tenemos fármacos que la curen pero sí que pueden aliviar los síntomas aunque sea durante un tiempo... Dar una respuesta bien dada, bien fundamentada en pruebas diagnósticas, a esa persona le da seguridad, produce alivio en ese sentido.

– ¿Si me vacuno del herpes zóster no me voy a tener que preocupar del alzhéimer, como se ha publicado recientemente?

– Este tipo de estudios hay que interpretarlos siempre con precaución porque puede haber muchos factores asociados que no se estén controlando en la investigación. Pero sí que es un dato importante en el sentido de que da la impresión de que el virus del Herpes tiende a infectar el sistema nervioso y da la impresión de que la vacuna proteger al cerebro de cualquier tipo de agresión.