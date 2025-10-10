Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Osakidetza atenderá a partir del 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que deseen abortar

En la actualidad, la red pública vasca deriva a las clínicas privadas casi el 95% de las interrupciones voluntarias de embarazo

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:04

Comenta

A partir del 2026, y de forma progresiva, Osakidetza atenderá con sus propios recursos a todas las mujeres que deseen de manera voluntaria interrumpir su ... embarazo. Una medida impulsada por el departamento de Salud que disminuirá gradualmente el número de abortos realizados en clínicas privadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  7. 7

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza atenderá a partir del 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que deseen abortar

Osakidetza atenderá a partir del 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que deseen abortar