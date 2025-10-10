Osakidetza atenderá a partir del 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que deseen abortar

A partir del 2026, y de forma progresiva, Osakidetza atenderá con sus propios recursos a todas las mujeres que deseen de manera voluntaria interrumpir su ... embarazo. Una medida impulsada por el departamento de Salud que disminuirá gradualmente el número de abortos realizados en clínicas privadas.

Así lo ha anunciado este viernes el lehendakari durante el pleno de control al Gobierno Vasco que acoge el Parlamento autonómico, donde ha desvelado que serán los centros de salud y hospitales públicos vascos quienes, a partir del próximo año -y de manera progresiva- se harán cargo de las interrupciones voluntarias de la gestación. «Nuestro sistema de salud seguirá ofreciendo a las mujeres una mano tendida y apoyo en esos momentos tan delicados», ha asegurado el jefe del Gobierno Vasco, consciente de que, en la actualidad, en Euskadi se externalizan casi un 96% de abortos a centros médicos privados mediante acuerdos concertados. Todos ellos, en todo caso, están financiadas por Osakidetza.

«Toda mujer que quiera abortar en Euskadi tiene garantizado su derecho dentro del sistema sanitario público vasco, en igualdad de condiciones y de forma universal», ha asegurado contundente Imanol Pradales tras ser intepelado por el parlamentario de Sumar Jon Hernández, que ha criticado que en Euskadi «el derecho al aborto esté privatizado».

Pradales, en todo caso, ha replicado al dirigente de la formación magenta que la sociedad vasca «siempre» ha defendido este derecho por razones de «autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad». «El acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos, y todas las mujeres en Euskadi tienen en la actualidad asegurado este servicio», ha continuado el lehendakari.

No obstante, Pradales ha desvelado que el Departamento de Salud liderado por Alberto Martínez ha querido dar un paso más en ese sentido y que, en cumplimiento también al compromiso adquirido en el Pacto Vasco de Salud de no superar la actual ratio de concertación y de «fortalecer» la atención desde el sistema público, Osakidetza asumirá progresivamente la atención de las interrupciones voluntarias del embarazo con recursos propios.

El compromiso, anunciado este viernes por Pradales, forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada del Pacto Vasco de Salud, que busca «combinar lo mejor del sistema público y la colaboración con entidades privadas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios».

Según ha desarrollado, esta estrategia permite mantener la actual ratio de concertaciones sin incrementos, apostando por que Osakidetza desarrolle plenamente su capacidad para ofrecer estos servicios «con recursos propios y en sus propios centros».