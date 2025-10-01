Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente
La ministra Mónica García, hoy, durante la presentación de los datos sobre abortos en España. EFE

El 95,6% de los abortos en Euskadi se hacen en clínicas privadas

La ministra considera «inaceptable» que Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia no hagan interrupciones en hospitales públicos y que Euskadi, Aragón y Asturias no pasen del 5%

Alfonso Torices

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:37

Dos años y medio después de aprobada la nueva ley de salud sexual y reproductiva uno de sus puntos centrales sigue sin cumplirse. El 95, ... 67% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Euskadi el año pasado se practicaron en clínicas privadas concertadas. En el conjunto del Estado, la cifra en la red privada es de 78,74%, es decir, casi ocho de cada diez, lo que supone una mínima mejora sobre el año anterior (tres puntos) que la ministra de Sanidad considera «insuficiente».

