El neurólogo Gurutz Linazasoro recibe el Premio a la Trayectoria Profesional de la Organización Médica Colegial

El neurólogo de Policlínica Gipuzkoa, Gurutz Linazasoro, recibió el pasado jueves en el Ateneo de Madrid el Premio a la Trayectoria Profesional, otorgado por la ... Organización Médica Colegial (OMC), un galardón que reconoce la carrera ejemplar de médicos en España cuando se caracteriza por la competencia, el compromiso con los pacientes y el espíritu de servicio.

El facultativo, articulista de opinión de El Diario Vasco, afirmó en el acto de entrega del galardón, concedido dentro de la categoría de Otros Ámbitos Asistenciales de la OMC, este reconocimiento tiene un significado especial. «Lo considero el colofón a mi carrera profesional. Más allá de los logros, me siento especialmente orgulloso de mi familia, de mis amigos y de los equipos con los que trabajo, así como de las personas e instituciones que han colaborado en todos estos proyectos». Neurólogo de referencia en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y Párkinson, además de otras enfermedades neurodegenerativas,

Gurutz Linazasoro destacó que «la medicina es la profesión más hermosa del mundo. Les animaría a vivirla con pasión, entrega y a explorar también caminos complementarios como la investigación, el emprendimiento, el apoyo a las asociaciones de pacientes y la divulgación científica».

El neurólogo de Policlínica Gipuzkoa es uno de los hombres más reconocidos en nuestro país por sus trabajos de investigación en el tratamiento de la enfermedad neurológica degenerativa. Ha sido premiado tres veces con el Premio Parkinson al mejor proyecto de investigación, así mismo, ha recibido el premio al mejor trabajo de educación de la Sociedad Española de Neurología en 2008, así como el premio de investigación científica en Parkinson en 2009. Su labor emprendedora fue reconocida, además, con la entrega del premio Korta por el Lehendakari Iñigo Urkullu, en 2021.

A lo largo de su carrera ha compaginado la asistencia clínica con la labor investigadora, docente, divulgativa y de apoyo al movimiento asociativo de pacientes. Entre sus hitos más destacados figuran más de 60.000 consultas realizadas, 130 artículos científicos publicados, la dirección de 100 ensayos clínicos internacionales con nuevos fármacos, así como la organización de 28 ediciones del Curso Nacional de Trastornos del Movimiento. También ha impulsado iniciativas pioneras como La Casa del Cerebro, un espacio de referencia para la divulgación científica.