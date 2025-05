El malestar emocional se dispara entre los adolescentes

Alfonso Torices Madrid Miércoles, 14 de mayo 2025, 15:31 Comenta Compartir

Un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, la Universidad de Sevilla y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone cifras, y bastante preocupantes, al aumento de los problemas de salud mental presentes en muchos niños y jóvenes españoles, especialmente desde el trauma colectivo que supuso la pandemia de coronavirus.

El trabajo, que radiografía la salud y estilos de vida de los escolares españoles de entre 11 y 18 años, indica que los casos de malestar emocional se han disparado entre 2018 y 2022, según lo declaran los propios adolescentes en los cuestionarios que 33.630 de ellos han completado en centros educativos de todas las autonomías.

Casi cuatro de cada diez, el 38,5%, señala que sufre malestar emocional, lo que supone un aumento de los perjudicados de once puntos en solo cuatro años, o lo que es lo mismo, un empeoramiento del estado de los chicos de casi el 40%. Quienes están en esta situación sufren de dolores de cabeza, problemas de sueño e irritabilidad y tienen al menos dos de los síntomas todas las semanas. La peor situación es la de las chicas. Aseguran padecer malestar emocional más de la mitad, el 51,2%, justo el doble que sus compañeros. El grupo más perjudicado es el de las adolescentes de 17 y 18 años, entre quienes el trastorno está presente en seis de cada diez.

Uno de cada diez escolares de 11 a 18 años confiesa que hace un uso problemático de las pantallas, lo que lastra su vida y sus notas

Sin duda con claros vínculos con lo anterior, el estudio internacional también desvela que casi uno de cada diez adolescentes españoles, el 9,3%, admite hacer un uso problemático de los distintos dispositivos electrónicos, entendiendo el concepto como un abuso que interfiere de manera negativa en la vida cotidiana, perjudicando las relaciones sociales, estudios y bienestar emocional.

De nuevo vuelven a ser las chicas las que acumulan los peores datos tanto en el abuso de manipulación de las pantallas (exceso de tiempo y de frecuencia), algo que reconoce un 36% de ellas, como en su uso problemático, que admite el 10,9%, un punto por encima de la media y tres más que sus compañeros. Este hábito próximo a la adicción se da sobre todo en las adolescentes de 13 y 14 años, con un 12,5%. En el caso de los chicos, la edad a la que tienen un uso más problemático es entre los 11 y 12 años.

La encuesta indica que la mitad de los adolescentes españoles asegura que no consume alcohol, pero las cifras empeoran con la edad. Uno de cada seis escolares de 17 y 18 años admite que bebe alcohol todas las semanas y hasta un tercio de ellos confiesa que se ha emborrachado en el último mes. De igual manera, también entre los mayores, el 13,3% fuma cigarrillos todos los días y el 12% de los que tienen entre 11 y 18 años ha vapeado en el último mes.

Escaso uso del preservativo

Los escolares tampoco tienen unos hábitos sexuales demasiado seguros. Algo más de un tercio de los chicos de 15 a 18 años indican que han mantenido relaciones con coito, pero el 35% no suele usar preservativo, lo que no solo explica algunos embarazos no deseados sino el fuerte aumento en los últimos años de las enfermedades de trasmisión sexual entre los jóvenes. Un 15%, como único método anticonceptivo, practica la «marcha atrás».

El repaso a los hábitos alimentarios, de actividad física y descanso tampoco son muy alentadores. Solo el 16% come fruta más de una vez al día, menos del 24% toma verdura a diario y uno de cada diez siempre consume refrescos azucarados. Por contra, el adolescente medio, sobre todo las chicas, es bastante sedentario. Solo el 24% de ellos y el 12% de ellas hace el ejercicio diario recomendado por la OMS para estas edades y la gran mayoría duerme menos de lo que debe. El resultado es un 18,4% de chicos con sobrepeso u obesidad (ellos el 22%), con el doble de intensidad entre los escolares de familias pobres. Pese a ser ellos quienes sufren más sobrepeso, son sus compañeras las que tienen peor imagen y están más descontentas con su cuerpo y quienes con mayor frecuencia inician dietas.