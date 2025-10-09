Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urigüen posa en el laboratorio de la EHU. Juan Lazkano
Leyre Urigüen | Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides

«Otros fármacos como los opioides producen más adicción y más sobredosis y nadie se plantea retirarlos»

La investigadora de la UPV considera que el Real Decreto llega «tarde», pero supone un «alivio» para quien hasta ahora recurría al mercado negro

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:04

«El THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta y el responsable de sus efectos euforizantes y adictivos, sí es psicoactivo y puede producir ... adicción, pero no en dosis muy bajas. Más potencial adictivo tienen los opioides y nadie se plantea no recetarlos», recuerda la doctora Leyre Urigüen, farmacóloga investigadora de la UPV/EHU y vocal de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC), quien se felicita de la aprobación del Real Decreto que regula el uso de cannabis para su uso medicinal.

