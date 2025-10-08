Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi advierte que «no le gusta» el decreto sobre el cannabis medicinal ya que puede «banalizar su uso»

El consejero de Salud explica que Euskadi tiene una de las tasas más altas del Estado en cuanto a consumo de este tipo de estupefacientes y que «hay hábitos que pueden general problemas»

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:55

La aprobación del decreto que regula el uso del cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no resulten eficaces no ha « ... gustado» al Departamento de Salud. Alberto Martínez ha mostrado su desacuerdo con este texto normativo al que ha calificado como «vago» por no especificar en qué patologías se puede aplicar. «No me gusta. A mí lo que me preocupa es que estos mensajes banalicen el consumo y que se genere la sensación de que como se puede utilizar en un hospital es sano para utilizarlo en otros sitios, y lo que hace es generar muchos problemas», ha advertido en una entrevista radiofónica.

