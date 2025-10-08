Euskadi advierte que «no le gusta» el decreto sobre el cannabis medicinal ya que puede «banalizar su uso»

La aprobación del decreto que regula el uso del cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no resulten eficaces no ha « ... gustado» al Departamento de Salud. Alberto Martínez ha mostrado su desacuerdo con este texto normativo al que ha calificado como «vago» por no especificar en qué patologías se puede aplicar. «No me gusta. A mí lo que me preocupa es que estos mensajes banalicen el consumo y que se genere la sensación de que como se puede utilizar en un hospital es sano para utilizarlo en otros sitios, y lo que hace es generar muchos problemas», ha advertido en una entrevista radiofónica.

«Es verdad que puede tener usos medicinales», ha defendido a la vez que ha hecho hincapié en que Euskadi, «que tiene una de las tasas más altas del Estado en cuanto a consumo de este tipo de estupefacientes», hay que mandar un mensaje a la sociedad recordando que «hay hábitos de vida que generan problemas de salud importantes a medio plazo».

Las declaraciones del consejero se producen un día después de que el Gobierno diera luz verde al Real Decreto y que también fuera criticado por parte del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF). En un comunicado, la organización ha señalado que «no existe ningún tipo de razón sanitaria, jurídica o de seguridad que justifique limitar su dispensación exclusivamente a los servicios de farmacia hospitalaria, impidiendo la elaboración de fórmulas magistrales y el acceso de los pacientes a ellas a través de la red de farmacias comunitarias». Los farmacéuticos sostienen en el texto que tanto la dispensación como el seguimiento farmacoterapéutico pueden realizarse «con plena seguridad» en las farmacias comunitarias, «como ocurre con otros medicamentos que contienen estupefacientes o psicotropos», lo que «permitiría un acceso más sencillo y equitativo a los pacientes».

Retención de médicos

Otro de los asuntos que ha abordado Martínez es la situación de la formación médica en Euskadi y la necesidad de retener talento en Osakidetza. A su juicio van por buen camino ya que «hemos aumentado el número de médicos residentes, lo seguimos haciendo año a año y estamos alcanzando cifras récord». Pero, según ha precisado, «el 70% de los MIR en algunas especialidades proceden de fuera del País Vasco». De ahí que haya subrayado la importancia de «formar en proximidad» para que los estudiantes «puedan estudiar y hacer la especialidad aquí, y luego quedarse. Tenemos que intentar ser mucho más atractivos que otras comunidades».

En este punto el euskera juega un papel importante. El consejero apuesta, una vez más, por que el que el conocimiento de euskera se valore «como un elemento más» en el acceso a las especialidades «porque la ley recoge que, además de los conocimientos teóricos y prácticos, se evalúe también lo que son las habilidades comunicativas y eso puede ser el conocimiento del euskera. Eso sí, «se tendría que hacer sin ponderaciones exageradas», ha especificado. «Queremos que sea una ponderación en función de la nota. Es decir, si una persona saca muy mala nota en el MIR, pues prácticamente no va a ser puntuable, pero si saca muy buena nota, que sea un elemento con un factor de corrección de 1,08, 1,01. Queremos a esa gente aquí, en proximidad, porque luego los vamos a necesitar», ha detallado.

Programa piloto

Otro de los principales objetivos de Salud en esta legislatura es el despliegue de nuevos programas para reforzar la atención psicológica y el bienestar emocional, especialmente entre los jóvenes. En este sentido, el consejero ha diferenciado entre la salud mental y el bienestar emocional, dos ámbitos que, según ha explicado, requieren enfoques distintos. «La salud mental es un tema muy complejo, con características muy particulares», ha señalado al tiempo que alabado la explicación que dio el lehendakari en septiembre en el Parlamento Vasco.

«Los pacientes con problemas de salud mental, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de que padecen una patología, y sus familias sufren mucho porque deben afrontar situaciones muy difíciles. Esto exige una respuesta asistencial y un mayor apoyo a las familias, algo de lo que soy plenamente consciente. Esa respuesta asistencial corresponde a la red de salud mental y a los hospitales, que forman parte del sistema sanitario», ha precisado.

Por otro lado, ha añadido que el bienestar emocional constituye otra dimensión de la salud que el Departamento quiere reforzar. «En este ámbito tenemos dos líneas de actuación. La primera es el despliegue de psicólogos en Atención Primaria, una medida recogida en el Pacto de Salud. Hemos identificado los centros donde se implantará en función de factores como el nivel socioeconómico y el consumo de ansiolíticos o benzodiacepinas», ha detallado. «Queremos que estos psicólogos trabajen cerca de la ciudadanía, porque una parte muy importante de las consultas en Atención Primaria, casi una de cada tres, está relacionada con la ansiedad, el insomnio, el estrés o la frustración», ha indicado.

Otro de los programas en los que se está trabajando, tal y como ha adelantado, es la puesta en marcha de un programa dirigido a los jóvenes de 15 a 18 años de cuatro localidades. Estos tendrán un canal directo de comunicación con profesionales. «Queremos que estos chicos y chicas puedan contactar sin intermediarios con un profesional cuando se sientan angustiados o desbordados», ha explicado. «A través de un sistema de atención directa, ya sea mediante un chat o una llamada, se podrá valorar si necesitan derivación al psicólogo del centro de salud o si el propio sistema puede ofrecerles apoyo inmediato, incluso con recursos como terapia grupal o acompañamiento a las familias, en colaboración con entidades».