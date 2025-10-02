Juanma Moreno pide ayuda para localizar a las afectadas por los errores en el cribado de cáncer de mama El presidente solicita a la asociación que canaliza las denuncias, que se ha reunido con el PSOE, que también comparta la información con la consejera de Salud

Héctor Barbotta Jueves, 2 de octubre 2025, 09:15 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía ha fijado como prioridad localizar a las pacientes afectadas por los errores en el programa de cribado de cáncer de mama que han salido a la luz esta semana y que han provocado que la oposición reclamara el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió tras el Consejo de Gobierno a la asociación Amama, a través de la cual se han dado a conocer los casos, que se reúna con Hernández y comparta la información para que la Consejería pueda actuar. La asociación tenía previsto reunirse con una representante del PSOE-A, pero de momento no con la consejera de Salud, según explicó Moreno.

El presidente apuntó que de momento la Junta no tiene más información sobre este asunto que el conocido a través de los medios y señaló aún no se sabe cuál es el número de mujeres que pudo verse afectada. Por ello, pidió a la asociación que ayude a localizar a las mismas «hoy mejor que mañana», tras pedir perdón por los fallos en el sistema.

El programa de cribado de cáncer de mama realiza cada año mamografías a cerca de medio millón de mujeres y en los primeros ocho meses del año permitió que se diagnosticaran unos 1.800 tumores. Sobre el total de análisis que se realizan, el Servicio Andaluz de Salud tiene establecido un protocolo para tres diferentes escenarios. Cuando se diagnostica un cáncer, la paciente es notificada inmediatamente por teléfono y se la incorpora a un programa de tratamiento. En los casos en los que el resultado es negativo, la notificación se realiza por carta. Sin embargo, hay una tercera posibilidad, que es cuando el diagnóstico no está claro y es conveniente repetir la prueba. En este último grupo, que es el menos numeroso de los tres, es en el que se han producido los retrasos en las notificaciones, que según las denuncias en algún caso ha llegado a ser de un año.

El presidente aseguró que la Consejería está revisando uno a uno los mecanismos del protocolo del cribado para evitar que se vuelvan a producir estos retrasos y para incluir a las mujeres que se hayan podido ver afectadas en un circuito preferente que ha sido anunciado este mismo miércoles por la consejera.

Moreno pidió a las mujeres que sigan confiando en el cribado de cáncer de mama porque salva vidas .

Controversia

El caso de estas demoras ha llevado a la asociación Defensor del Paciente a solicitar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por dejación de funciones.

Mientras tanto, esta situación ha pasado a ocupar un lugar central en la controversia política. La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, exigió al presidente de la Junta que dé explicaciones, asuma responsabilidades y pida perdón sobre lo que considera un escándalo.

«Las andaluzas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa», manifestó Montero. «Hemos oído estos días el duro testimonio de muchas mujeres relatando las enormes demoras de más de un año que han sufrido en el diagnóstico y tratamiento de su cáncer«, dijo la líder socialista, que acusó a la consejera de ser »incapaz de tener una mínima empatía con estas mujeres y de tener una respuesta clara de lo que ha pasado«.

Por su parte, los grupos parlamentarios de Por Andalucía y de Adelante Andalucía también reclamaron el cese inmediato de la consejera, mientras que el portavoz parlamentario del Partido Popular, Toni Martín, consideró «asqueroso» el intento de partidos de la oposición de «rascar un voto» con este asunto. «El asqueroso, porque no tiene otro calificativo, intento rastrero de intentar rascar un voto en un sitio tan delicado como es las personas que están sufriendo un cáncer de mama», afirmó.