Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Impresora de vasos sanguíneos. CIC biomaGUNE

Investigadoras de CIC biomaGUNE logran fabricar vasos sanguíneos artificiales

Sus estudios permiten avanzar en el campo de la bioimpresión 3D para conseguir tejidos más reales e imprimir válvulas similares a las cardíacas

A. I.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:01

Tres investigadoras de CIC biomaGUNE, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Uxue Aizarna y Malou Henriksen, han logrado fabricar vasos sanguíneos artificiales gracias a unos estudios que ... permiten avanzar en el campo de la bioimpresión 3D para fabricar tejidos más reales e imprimir válvulas similares a las cardíacas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  9. 9

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Investigadoras de CIC biomaGUNE logran fabricar vasos sanguíneos artificiales

Investigadoras de CIC biomaGUNE logran fabricar vasos sanguíneos artificiales