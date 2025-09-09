El Hospital de Eibar incorpora un densitómetro que también dará servicio a Debagoiena y Alto Urola
Hasta ahora todos los pacientes que precisaban esta prueba complementaria debían desplazarse hasta el Hospital Donostia
San Sebastián
Martes, 9 de septiembre 2025, 13:11
El Hospital de Eibar ha incorporado a su cartera de servicios un densitómetro, una herramienta clave para el diagnóstico precoz y la evaluación de enfermedades ... vinculadas a la densidad ósea como la osteoporosis y la osteopenia. Una nueva instalación que permitirá aumentará la accesibilidad al diagnóstico de patologías óseas ya que no solo dará servicio a pacientes de la OSI Debabarrena sino también a los de Debagoiena y Alto Urola que hasta ahora debían desplazarse hasta el Hospital Donostia si precisaban someterse a esta prueba complementaria.
La densitometría ósea es un procedimiento fundamental para detectar de manera anticipada la reducción en la masa ósea, clave en la prevención y tratamiento adecuados ante el riesgo de fracturas, especialmente en personas mayores y mujeres postmenopáusicas. Destaca por utilizar dosis de radiación muy bajas, significativamente inferiores a las empleadas en otras técnicas radiológicas rutinarias, y por ser un procedimiento seguro, rápido y con mínima molestia para los pacientes. Se calcula que más del 75% de la población es susceptible de realizarse esta prueba.
«La incorporación de nuevos equipamientos y tecnologías es fundamental para mejorar la atención médica ya que permite diagnósticos más precisos, tratamientos más eficaces y una mayor seguridad para los pacientes. Además, se optimizan los tiempos de respuesta y se facilita el trabajo a nuestros profesionales con herramientas avanzadas que aumentan su eficiencia», ha asegurado el director gerente de la OSI Debabarrena, Asier Esnal.
El densitómetro del Hospital Eibar también dará servicio a otras organizaciones sanitarias cercanas como Debagoiena y Alto Urola, unos pacientes que hasta ahora debían desplazarse hasta la capital guipuzcoana para ser sometidos a esta prueba complementaria.
