Una mujer es sometida a un densitómetro en el Hospital de Eibar. Irekia

El Hospital de Eibar incorpora un densitómetro que también dará servicio a Debagoiena y Alto Urola

Hasta ahora todos los pacientes que precisaban esta prueba complementaria debían desplazarse hasta el Hospital Donostia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:11

El Hospital de Eibar ha incorporado a su cartera de servicios un densitómetro, una herramienta clave para el diagnóstico precoz y la evaluación de enfermedades ... vinculadas a la densidad ósea como la osteoporosis y la osteopenia. Una nueva instalación que permitirá aumentará la accesibilidad al diagnóstico de patologías óseas ya que no solo dará servicio a pacientes de la OSI Debabarrena sino también a los de Debagoiena y Alto Urola que hasta ahora debían desplazarse hasta el Hospital Donostia si precisaban someterse a esta prueba complementaria.

